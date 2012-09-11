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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:06

  rasmus написав:А когда будут торги следующие в этом году?
Интересно какие бумаги будут востребованы и пройдут.
Будут ли предлагаться бумаги на короткие сроки еще.


Календарь есть на сайте Минфина
https://www.minfin.gov.ua/news/view/hra ... egory=borg

Первый аукцион 8 января
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 12:03

Національний банк України на численні звернення учасників ринку в черговий раз розширив спектр даних, які публікує щодня щодо ринку облігацій внутрішньої держаної позики в аналітичних звітах у спеціалізованих програмних комплексах, а також на сайті НБУ.



Так, щоденні дані відносно ОВДП, які знаходяться в обігу і наразі публікуються депозитарієм Національного банку у розрізі типів їх власників (Національний банк, банки, інші, фізичні особи, нерезиденти), доповнено розподілом за типами цінних паперів та валютою їх номіналу.



Розширені дані починають публікуватись з 20 грудня цього року, включають інформацію за період з початку 2017 року та оновлюються щоденно. Знайти їх можна за посиланням:
https://goo.gl/ctDYjm


Такі кроки Національного банку спрямовані на забезпечення більшої прозорості, а також сприяння розвитку фондового ринку України і зокрема ринку внутрішніх державних запозичень, інвестиційна привабливість якого має величезний потенціал для подальшого зростання.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:27

Усі хвалять ОВДП - надійні (держава гарантує 100% на відміну від фонду в банках - лише 200К)
мало податків - лише 1.5 військовий...

але про мінуса мало хто згадує

зібрані в цій статті

https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... tak-prosto
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:47

  zzzzzz написав:
  greenozon написав:
  lel написав:НБУ разрешил физлицам проводить расчеты в инвалюте с первичными дилерами ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил физическим лицам-резидентам проводить расчеты в иностранной валюте с первичными дилерами по операциям размещения облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующая инициатива закреплена постановлением правления НБУ "Об утверждении изменений к инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" №159 от 28 декабря 2018 года. Документ вступает в силу с 29 декабря 2018 года.
https://bin.ua/news/finance/finances/22 ... ety-v.html
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=8804895
И сама постанова: https://bank.gov.ua/document/download?docId=84803945


Гарні новини (поки що для жирних котіфф)

Ходять слухи, що скоро (7 лютого +-)
і на вторічці можна буде за валюту входити в валютні папери!


Честно не понимаю как это будет происходить. На ПФТС все торги происходят в гривне в том числе и сделки по валютным ОВГЗ происходят в гривне.


Предполагаю, что зачислив на валютный счет именно валюту, эта валюта именно и пойдет в торги без всяких конвертаций и пересчетов.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:53

  zzzzzz написав:
  rasmus написав:А когда будут торги следующие в этом году?
Интересно какие бумаги будут востребованы и пройдут.
Будут ли предлагаться бумаги на короткие сроки еще.


Календарь есть на сайте Минфина
https://www.minfin.gov.ua/news/view/hra ... egory=borg

Первый аукцион 8 января


Да, календарь уже появился.
А это пока остается открытым вопросом:
Интересно какие бумаги будут востребованы и пройдут.
Будут ли предлагаться бумаги на короткие сроки еще.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:36

rasmus
3,6,12 месяцев практически всегда выставляются на продажу. Но не всегда есть на них спрос. Более длинные 3-5 лет реже , это по гривневым.

По долларовым меньше ликвидность

Предполагаю, что зачислив на валютный счет именно валюту, эта валюта именно и пойдет в торги без всяких конвертаций и пересчетов.

Не торгуют на биржах за валюту ни на ПФТС ни на Перспективе.
Может если вы напрямую купите у банка ,хотя даже не знаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 19202122
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