Календарь есть на сайте Минфина
Первый аукцион 8 января
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:06
Календарь есть на сайте Минфина
Первый аукцион 8 января
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 січ, 2019 12:03
Національний банк України на численні звернення учасників ринку в черговий раз розширив спектр даних, які публікує щодня щодо ринку облігацій внутрішньої держаної позики в аналітичних звітах у спеціалізованих програмних комплексах, а також на сайті НБУ.
Так, щоденні дані відносно ОВДП, які знаходяться в обігу і наразі публікуються депозитарієм Національного банку у розрізі типів їх власників (Національний банк, банки, інші, фізичні особи, нерезиденти), доповнено розподілом за типами цінних паперів та валютою їх номіналу.
Розширені дані починають публікуватись з 20 грудня цього року, включають інформацію за період з початку 2017 року та оновлюються щоденно. Знайти їх можна за посиланням:
Такі кроки Національного банку спрямовані на забезпечення більшої прозорості, а також сприяння розвитку фондового ринку України і зокрема ринку внутрішніх державних запозичень, інвестиційна привабливість якого має величезний потенціал для подальшого зростання.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:27
Усі хвалять ОВДП - надійні (держава гарантує 100% на відміну від фонду в банках - лише 200К)
мало податків - лише 1.5 військовий...
але про мінуса мало хто згадує
зібрані в цій статті
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:47
Предполагаю, что зачислив на валютный счет именно валюту, эта валюта именно и пойдет в торги без всяких конвертаций и пересчетов.
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:53
Да, календарь уже появился.
А это пока остается открытым вопросом:
Интересно какие бумаги будут востребованы и пройдут.
Будут ли предлагаться бумаги на короткие сроки еще.
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:36
rasmus
3,6,12 месяцев практически всегда выставляются на продажу. Но не всегда есть на них спрос. Более длинные 3-5 лет реже , это по гривневым.
По долларовым меньше ликвидность
Не торгуют на биржах за валюту ни на ПФТС ни на Перспективе.
Может если вы напрямую купите у банка ,хотя даже не знаю.
Живите своим умом!
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:47
Выставляются конечно, но не всегда покупаются! Хотелки с желаниями не всегда сходятся.
"Не торгуют на биржах за валюту ни на ПФТС ни на Перспективе." - ну так то постановление то только вышло недавно, еще наверное и необкатано совсем.
Думаю, что убрали эти никому ненужные двойные конвертации: есть, например, ДОЛЛАР и хочет человек купить за них ОВГЗ, номинированные в ДОЛЛАРЕ. Раньше, как понимаю, приносит он ДОЛЛАР, который у него есть реально, ему конвертируют его в ГРИВНЮ, размещают на счет, и после этого он за эти ГРИВНИ покупает уже данные облигации, которые номинированы в ДОЛЛАРЕ.
Поправьте, если не так понимаю процесс.
Спрошу еще у человека, он размещал долларовые ОВГЗ.
|