Додано: Нед 06 січ, 2019 00:47

zzzzzz написав: rasmus

3,6,12 месяцев практически всегда выставляются на продажу. Но не всегда есть на них спрос. Более длинные 3-5 лет реже , это по гривневым.



По долларовым меньше ликвидность



Предполагаю, что зачислив на валютный счет именно валюту, эта валюта именно и пойдет в торги без всяких конвертаций и пересчетов.

Не торгуют на биржах за валюту ни на ПФТС ни на Перспективе.

Может если вы напрямую купите у банка ,хотя даже не знаю. 3,6,12 месяцев практически всегда выставляются на продажу. Но не всегда есть на них спрос. Более длинные 3-5 лет реже , это по гривневым.По долларовым меньше ликвидностьНе торгуют на биржах за валюту ни на ПФТС ни на Перспективе.Может если вы напрямую купите у банка ,хотя даже не знаю.

Выставляются конечно, но не всегда покупаются! Хотелки с желаниями не всегда сходятся."Не торгуют на биржах за валюту ни на ПФТС ни на Перспективе." - ну так то постановление то только вышло недавно, еще наверное и необкатано совсем.Думаю, что убрали эти никому ненужные двойные конвертации: есть, например, ДОЛЛАР и хочет человек купить за них ОВГЗ, номинированные в ДОЛЛАРЕ. Раньше, как понимаю, приносит он ДОЛЛАР, который у него есть реально, ему конвертируют его в ГРИВНЮ, размещают на счет, и после этого он за эти ГРИВНИ покупает уже данные облигации, которые номинированы в ДОЛЛАРЕ.Поправьте, если не так понимаю процесс.Спрошу еще у человека, он размещал долларовые ОВГЗ.