Національний банк України на численні звернення учасників ринку в черговий раз розширив спектр даних, які публікує щодня щодо ринку облігацій внутрішньої держаної позики в аналітичних звітах у спеціалізованих програмних комплексах, а також на сайті НБУ.
Так, щоденні дані відносно ОВДП, які знаходяться в обігу і наразі публікуються депозитарієм Національного банку у розрізі типів їх власників (Національний банк, банки, інші, фізичні особи, нерезиденти), доповнено розподілом за типами цінних паперів та валютою їх номіналу.
Розширені дані починають публікуватись з 20 грудня цього року, включають інформацію за період з початку 2017 року та оновлюються щоденно. Знайти їх можна за посиланням: https://goo.gl/ctDYjm
Такі кроки Національного банку спрямовані на забезпечення більшої прозорості, а також сприяння розвитку фондового ринку України і зокрема ринку внутрішніх державних запозичень, інвестиційна привабливість якого має величезний потенціал для подальшого зростання.
zzzzzz написав:rasmus 3,6,12 месяцев практически всегда выставляются на продажу. Но не всегда есть на них спрос. Более длинные 3-5 лет реже , это по гривневым.
По долларовым меньше ликвидность
Предполагаю, что зачислив на валютный счет именно валюту, эта валюта именно и пойдет в торги без всяких конвертаций и пересчетов.
Не торгуют на биржах за валюту ни на ПФТС ни на Перспективе. Может если вы напрямую купите у банка ,хотя даже не знаю.
Выставляются конечно, но не всегда покупаются! Хотелки с желаниями не всегда сходятся.
"Не торгуют на биржах за валюту ни на ПФТС ни на Перспективе." - ну так то постановление то только вышло недавно, еще наверное и необкатано совсем.
Думаю, что убрали эти никому ненужные двойные конвертации: есть, например, ДОЛЛАР и хочет человек купить за них ОВГЗ, номинированные в ДОЛЛАРЕ. Раньше, как понимаю, приносит он ДОЛЛАР, который у него есть реально, ему конвертируют его в ГРИВНЮ, размещают на счет, и после этого он за эти ГРИВНИ покупает уже данные облигации, которые номинированы в ДОЛЛАРЕ.
Поправьте, если не так понимаю процесс.
Спрошу еще у человека, он размещал долларовые ОВГЗ.
rasmus написав: Думаю, что убрали эти никому ненужные двойные конвертации: есть, например, ДОЛЛАР и хочет человек купить за них ОВГЗ, номинированные в ДОЛЛАРЕ. Раньше, как понимаю, приносит он ДОЛЛАР, который у него есть реально, ему конвертируют его в ГРИВНЮ, размещают на счет, и после этого он за эти ГРИВНИ покупает уже данные облигации, которые номинированы в ДОЛЛАРЕ.
Поправьте, если не так понимаю процесс.
Спрошу еще у человека, он размещал долларовые ОВГЗ.
Тут все зависит от того через какого брокера вы покупаете. Есть частные брокеры. А есть банки, которые тоже выполняют роль брокеров,одновременно эти банки являются первичными дилерами.
Если вы обращаетесь в банк-первичный дилер . Открываете валютный счет, банк валюту продает внутри банка , сам банк покупает ОВГЗ у Минфина за валюту, но банк не имеет права вам продать за валюту, и продает за гривны. Туповатая схема, это НБУ своим постановлением запрещал продажу за валюту.Теперь НБУ все исправил.