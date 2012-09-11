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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:15

Re: Рынок ОВГЗ

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 68 920 591,63 гривень (за офіційним курсом НБУ).
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:22

Re: Рынок ОВГЗ

6 місячні (гривня) знов не пройшли.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:43

А де можна подивитись результати?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:00

Chuprynka

в першо-джерелі, звісно

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv


НБУ перестав подавати рез-ти торгів...розслабився
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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