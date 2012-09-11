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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 січ, 2019 20:15
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 68 920 591,63 гривень (за офіційним курсом НБУ).
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rasmus
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Додано: Вів 08 січ, 2019 20:22
6 місячні (гривня) знов не пройшли.
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rasmus
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Додано: Вів 08 січ, 2019 20:43
А де можна подивитись результати?
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Chuprynka
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:00
Chuprynka
в першо-джерелі, звісноhttps://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
НБУ перестав подавати рез-ти торгів...розслабився
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greenozon
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