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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:15

Re: Рынок ОВГЗ

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 січня 2019 року, до державного бюджету залучено 68 920 591,63 гривень (за офіційним курсом НБУ).
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:22

Re: Рынок ОВГЗ

6 місячні (гривня) знов не пройшли.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:43

А де можна подивитись результати?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:00

Chuprynka

в першо-джерелі, звісно

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv


НБУ перестав подавати рез-ти торгів...розслабився
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:49

  zzzzzz написав:
  rasmus написав:
Думаю, что убрали эти никому ненужные двойные конвертации: есть, например, ДОЛЛАР и хочет человек купить за них ОВГЗ, номинированные в ДОЛЛАРЕ. Раньше, как понимаю, приносит он ДОЛЛАР, который у него есть реально, ему конвертируют его в ГРИВНЮ, размещают на счет, и после этого он за эти ГРИВНИ покупает уже данные облигации, которые номинированы в ДОЛЛАРЕ.

Поправьте, если не так понимаю процесс.

Спрошу еще у человека, он размещал долларовые ОВГЗ.


Тут все зависит от того через какого брокера вы покупаете.
Есть частные брокеры. А есть банки, которые тоже выполняют роль брокеров,одновременно эти банки являются первичными дилерами.

Если вы обращаетесь в банк-первичный дилер . Открываете валютный счет, банк валюту продает внутри банка , сам банк покупает ОВГЗ у Минфина за валюту, но банк не имеет права вам продать за валюту, и продает за гривны. Туповатая схема, это НБУ своим постановлением запрещал продажу за валюту.Теперь НБУ все исправил.

Что бы купить валютные, нужно внести валюту, которую банк переведет в гривну, что бы потом перевести ее в валюту... все это будет стоить 0,5% от суммы...
Можно внести сразу гривны, но опять таки 0,5% за конвертацию.
По поводу "НБУ все исправил" - узнавал, купить валютные за валюту в укргазе пока не могут. Возможно смогут в ближайшем будущем.
pret
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:18

  greenozon написав:Chuprynka

в першо-джерелі, звісно

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv


НБУ перестав подавати рез-ти торгів...розслабився
:mrgreen:

При объеме предложения в 3 млрд. выкуплено обязательств на 34 млн. на срок 12 недель со средневзвешенной доходностью в 19 годовых - 4,4% за период обращения. Странно, что при такой гарантированной доходности и таких сроках обращения не удается разместить все выпуски полностью.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:46

  Волгарь написав:
  greenozon написав:Chuprynka

в першо-джерелі, звісно

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv


НБУ перестав подавати рез-ти торгів...розслабився
:mrgreen:

При объеме предложения в 3 млрд. выкуплено обязательств на 34 млн. на срок 12 недель со средневзвешенной доходностью в 19 годовых - 4,4% за период обращения. Странно, что при такой гарантированной доходности и таких сроках обращения не удается разместить все выпуски полностью.


почти 3 млрд в первом столбце результатов - это не объем предложения, а итоговый объем данного выпуска бумаги на вторичке после этого доразмещения. Рынок на моменте немного выше 19, поэтому и доразмещение скромное.
H2O
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:51

  H2O написав:
  Волгарь написав:
  greenozon написав:Chuprynka

в першо-джерелі, звісно

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv


НБУ перестав подавати рез-ти торгів...розслабився
:mrgreen:

При объеме предложения в 3 млрд. выкуплено обязательств на 34 млн. на срок 12 недель со средневзвешенной доходностью в 19 годовых - 4,4% за период обращения. Странно, что при такой гарантированной доходности и таких сроках обращения не удается разместить все выпуски полностью.


почти 3 млрд в первом столбце результатов - это не объем предложения, а итоговый объем данного выпуска бумаги на вторичке после этого доразмещения. Рынок на моменте немного выше 19, поэтому и доразмещение скромное.

Внимательно перечитал Ваш пост, но прости те не понял - разве НБУ не предложил покупателям бумаг на 3 млрд. гривен, и не выручил от их продажи 34 млн.?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:56

  Волгарь написав:
  H2O написав:
  Волгарь написав:При объеме предложения в 3 млрд. выкуплено обязательств на 34 млн. на срок 12 недель со средневзвешенной доходностью в 19 годовых - 4,4% за период обращения. Странно, что при такой гарантированной доходности и таких сроках обращения не удается разместить все выпуски полностью.


почти 3 млрд в первом столбце результатов - это не объем предложения, а итоговый объем данного выпуска бумаги на вторичке после этого доразмещения. Рынок на моменте немного выше 19, поэтому и доразмещение скромное.

Внимательно перечитал Ваш пост, но прости те не понял - разве НБУ не предложил покупателям бумаг на 3 млрд. гривен, и не выручил от их продажи 34 млн.?


Эти бумаги уже были в обращении до аукциона, на общий номинал 2 921 987 000 грн. Еще на 35 916 000 в номинале (= 34 млн. с учетом заложенной доходности) доразместили. Итог - в таблице.
H2O
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:39

Эти бумаги уже были в обращении до аукциона, на общий номинал 2 921 987 000 грн. Еще на 35 916 000 в номинале (= 34 млн. с учетом заложенной доходности) доразместили. Итог - в таблице.

А какой же у них (основного выпуска) период обращения?
Волгарь
 
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