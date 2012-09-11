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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:46
http://fbp.com.ua/SecuritiesInfo.aspx?ISIN=UA4000201370
Волгарь написав:
Эти бумаги уже были в обращении до аукциона, на общий номинал 2 921 987 000 грн. Еще на 35 916 000 в номинале (= 34 млн. с учетом заложенной доходности) доразместили. Итог - в таблице.
А какой же у них (основного выпуска) период обращения?
С июня 2018 по апрель 2019
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