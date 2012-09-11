При объеме предложения в 3 млрд. выкуплено обязательств на 34 млн. на срок 12 недель со средневзвешенной доходностью в 19 годовых - 4,4% за период обращения. Странно, что при такой гарантированной доходности и таких сроках обращения не удается разместить все выпуски полностью.
Ну так хотят же 21%, а не 19, потому и пролетают. Или Минфин пролетает, так как не дополучает необходимые денежные средства.
А в общем - все в пролете )))) и ждут, кто же сдастся раньше - или те согласятся на меньшую ставку или ставка будет поднята.
Востаннє редагувалось rasmus в Чет 10 січ, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
rasmus написав: Думаю, что убрали эти никому ненужные двойные конвертации: есть, например, ДОЛЛАР и хочет человек купить за них ОВГЗ, номинированные в ДОЛЛАРЕ. Раньше, как понимаю, приносит он ДОЛЛАР, который у него есть реально, ему конвертируют его в ГРИВНЮ, размещают на счет, и после этого он за эти ГРИВНИ покупает уже данные облигации, которые номинированы в ДОЛЛАРЕ.
Поправьте, если не так понимаю процесс.
Спрошу еще у человека, он размещал долларовые ОВГЗ.
Тут все зависит от того через какого брокера вы покупаете. Есть частные брокеры. А есть банки, которые тоже выполняют роль брокеров,одновременно эти банки являются первичными дилерами.
Если вы обращаетесь в банк-первичный дилер . Открываете валютный счет, банк валюту продает внутри банка , сам банк покупает ОВГЗ у Минфина за валюту, но банк не имеет права вам продать за валюту, и продает за гривны. Туповатая схема, это НБУ своим постановлением запрещал продажу за валюту.Теперь НБУ все исправил.
Что бы купить валютные, нужно внести валюту, которую банк переведет в гривну, что бы потом перевести ее в валюту... все это будет стоить 0,5% от суммы... Можно внести сразу гривны, но опять таки 0,5% за конвертацию. По поводу "НБУ все исправил" - узнавал, купить валютные за валюту в укргазе пока не могут. Возможно смогут в ближайшем будущем.
"нужно внести валюту, которую банк переведет в гривну, что бы потом перевести ее в валюту... все это будет стоить 0,5% от суммы... Можно внести сразу гривны, но опять таки 0,5% за конвертацию. " - вероятно это отпугивало желающих, потому и внесли ту поправку. Как понял должно заработать с февраля.
При объеме предложения в 3 млрд. выкуплено обязательств на 34 млн. на срок 12 недель со средневзвешенной доходностью в 19 годовых - 4,4% за период обращения. Странно, что при такой гарантированной доходности и таких сроках обращения не удается разместить все выпуски полностью.
почти 3 млрд в первом столбце результатов - это не объем предложения, а итоговый объем данного выпуска бумаги на вторичке после этого доразмещения. Рынок на моменте немного выше 19, поэтому и доразмещение скромное.
Правильно ли понимаю, что "Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) = 491 239 000,00 гр." - это и есть та сумма, которая предлагалась в рамках "Дорозміщення UA4000201370" 08.01.2019, а удовлетворили всего на 35 916 000,00 гр. (точнее на 34 411 478,76 гр., так как стоимость вышла менее 1000 гр.) ?