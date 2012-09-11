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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:46

  Волгарь написав:
Эти бумаги уже были в обращении до аукциона, на общий номинал 2 921 987 000 грн. Еще на 35 916 000 в номинале (= 34 млн. с учетом заложенной доходности) доразместили. Итог - в таблице.

А какой же у них (основного выпуска) период обращения?


http://fbp.com.ua/SecuritiesInfo.aspx?ISIN=UA4000201370
С июня 2018 по апрель 2019
H2O
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:26

  H2O написав:
  Волгарь написав:
Эти бумаги уже были в обращении до аукциона, на общий номинал 2 921 987 000 грн. Еще на 35 916 000 в номинале (= 34 млн. с учетом заложенной доходности) доразместили. Итог - в таблице.

А какой же у них (основного выпуска) период обращения?


http://fbp.com.ua/SecuritiesInfo.aspx?ISIN=UA4000201370
С июня 2018 по апрель 2019

Вот теперь понятно - спасибо за компетентное разъяснение.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:51

  Волгарь написав:
  greenozon написав:Chuprynka

в першо-джерелі, звісно

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv


НБУ перестав подавати рез-ти торгів...розслабився
:mrgreen:

При объеме предложения в 3 млрд. выкуплено обязательств на 34 млн. на срок 12 недель со средневзвешенной доходностью в 19 годовых - 4,4% за период обращения. Странно, что при такой гарантированной доходности и таких сроках обращения не удается разместить все выпуски полностью.


Ну так хотят же 21%, а не 19, потому и пролетают.
Или Минфин пролетает, так как не дополучает необходимые денежные средства.

А в общем - все в пролете )))) и ждут, кто же сдастся раньше - или те согласятся на меньшую ставку или ставка будет поднята.
Востаннє редагувалось rasmus в Чет 10 січ, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:53

  pret написав:
  zzzzzz написав:
  rasmus написав:
Думаю, что убрали эти никому ненужные двойные конвертации: есть, например, ДОЛЛАР и хочет человек купить за них ОВГЗ, номинированные в ДОЛЛАРЕ. Раньше, как понимаю, приносит он ДОЛЛАР, который у него есть реально, ему конвертируют его в ГРИВНЮ, размещают на счет, и после этого он за эти ГРИВНИ покупает уже данные облигации, которые номинированы в ДОЛЛАРЕ.

Поправьте, если не так понимаю процесс.

Спрошу еще у человека, он размещал долларовые ОВГЗ.


Тут все зависит от того через какого брокера вы покупаете.
Есть частные брокеры. А есть банки, которые тоже выполняют роль брокеров,одновременно эти банки являются первичными дилерами.

Если вы обращаетесь в банк-первичный дилер . Открываете валютный счет, банк валюту продает внутри банка , сам банк покупает ОВГЗ у Минфина за валюту, но банк не имеет права вам продать за валюту, и продает за гривны. Туповатая схема, это НБУ своим постановлением запрещал продажу за валюту.Теперь НБУ все исправил.

Что бы купить валютные, нужно внести валюту, которую банк переведет в гривну, что бы потом перевести ее в валюту... все это будет стоить 0,5% от суммы...
Можно внести сразу гривны, но опять таки 0,5% за конвертацию.
По поводу "НБУ все исправил" - узнавал, купить валютные за валюту в укргазе пока не могут. Возможно смогут в ближайшем будущем.


"нужно внести валюту, которую банк переведет в гривну, что бы потом перевести ее в валюту... все это будет стоить 0,5% от суммы...
Можно внести сразу гривны, но опять таки 0,5% за конвертацию. " - вероятно это отпугивало желающих, потому и внесли ту поправку. Как понял должно заработать с февраля.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:07

  H2O написав:
  Волгарь написав:
  greenozon написав:Chuprynka

в першо-джерелі, звісно

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv


НБУ перестав подавати рез-ти торгів...розслабився
:mrgreen:

При объеме предложения в 3 млрд. выкуплено обязательств на 34 млн. на срок 12 недель со средневзвешенной доходностью в 19 годовых - 4,4% за период обращения. Странно, что при такой гарантированной доходности и таких сроках обращения не удается разместить все выпуски полностью.


почти 3 млрд в первом столбце результатов - это не объем предложения, а итоговый объем данного выпуска бумаги на вторичке после этого доразмещения. Рынок на моменте немного выше 19, поэтому и доразмещение скромное.


Правильно ли понимаю, что "Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) = 491 239 000,00 гр." - это и есть та сумма, которая предлагалась в рамках "Дорозміщення UA4000201370" 08.01.2019, а удовлетворили всего на 35 916 000,00 гр. (точнее на 34 411 478,76 гр., так как стоимость вышла менее 1000 гр.) ?
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 07:56

Расмус , да все правильно.
Это дисконтные ОВГЗ, по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:51

Re: Рынок ОВГЗ

Всім доброго дня,
В 16-му році на перших сторінках цієї теми цікавився ОВДЗ, для мене складнувато тоді було з входом. З лютого ніби легше буде зайти прямо валютою, в Укргазі якраз валютне депо закінчується, інтерес поновився. Тут прочитав що в них тарифи норм, але треба їхати до Києва.
Можете порадити у Львові брокера або банк через який можна придбати ОВДЗ? Якщо ще працюють від пів ляма на первинці взагалі супер.
Yur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:09

  rasmus написав:Правильно ли понимаю, что "Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) = 491 239 000,00 гр." - это и есть та сумма, которая предлагалась в рамках "Дорозміщення UA4000201370" 08.01.2019, а удовлетворили всего на 35 916 000,00 гр. (точнее на 34 411 478,76 гр., так как стоимость вышла менее 1000 гр.) ?


491 млн. - это объем спроса. Граничного объема предложения, сколько Минфин мог бы доразместить в теории, если бы устроила доходность - в этой таблице нет.
H2O
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:19

  Yur написав:Всім доброго дня,
В 16-му році на перших сторінках цієї теми цікавився ОВДЗ, для мене складнувато тоді було з входом. З лютого ніби легше буде зайти прямо валютою, в Укргазі якраз валютне депо закінчується, інтерес поновився. Тут прочитав що в них тарифи норм, але треба їхати до Києва.
Можете порадити у Львові брокера або банк через який можна придбати ОВДЗ? Якщо ще працюють від пів ляма на первинці взагалі супер.


Можна і у Львові в УкрГазбанку, вони все зроблять, тільки процедура відкриття займе тиждень або більше
Chuprynka
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:01

Chuprynka

Дякую, це хороша новина. А в якому відділенні? Я на Бандери обслуговуюсь, так там троє дівчат і касир, на брокерів ні разу не подібні :)
Yur
 
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