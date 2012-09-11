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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:55
Chuprynka
Зрозумів, дякую )
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Yur
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:43
zzzzzz написав:
Расмус , да все правильно.
Это дисконтные ОВГЗ, по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн.
"по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн." - а какая разница? Доход то все равно будет на выходе, к примеру, 19%, а не + еще разница между стоимостями облигаций на входе и номинальной (1000 гр).
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rasmus
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