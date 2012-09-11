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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:19

  Yur написав:Chuprynka

Дякую, це хороша новина. А в якому відділенні? Я на Бандери обслуговуюсь, так там троє дівчат і касир, на брокерів ні разу не подібні :)


Брокер і депозитарій у Києві))). Йдіть у центральне відділення до ВІП відділу.
Chuprynka
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:55

Chuprynka

Зрозумів, дякую )
Yur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:43

  zzzzzz написав:Расмус , да все правильно.
Это дисконтные ОВГЗ, по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн.


"по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн." - а какая разница? Доход то все равно будет на выходе, к примеру, 19%, а не + еще разница между стоимостями облигаций на входе и номинальной (1000 гр).
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:45

  Yur написав:Chuprynka

Дякую, це хороша новина. А в якому відділенні? Я на Бандери обслуговуюсь, так там троє дівчат і касир, на брокерів ні разу не подібні :)


Язик у Вас є, та й дівчат лякатися не треба, запитати як мінімум ;-)
rasmus
 
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