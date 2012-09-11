zzzzzz написав:Расмус , да все правильно. Это дисконтные ОВГЗ, по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн.
"по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн." - а какая разница? Доход то все равно будет на выходе, к примеру, 19%, а не + еще разница между стоимостями облигаций на входе и номинальной (1000 гр).
zzzzzz написав:Расмус , да все правильно. Это дисконтные ОВГЗ, по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн.
"по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн." - а какая разница? Доход то все равно будет на выходе, к примеру, 19%, а не + еще разница между стоимостями облигаций на входе и номинальной (1000 гр).
Разница в том что купон не выплачивается ))) А вообще я не понял вашего посыла.