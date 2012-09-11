zzzzzz написав:Расмус , да все правильно. Это дисконтные ОВГЗ, по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн.
"по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн." - а какая разница? Доход то все равно будет на выходе, к примеру, 19%, а не + еще разница между стоимостями облигаций на входе и номинальной (1000 гр).
zzzzzz написав:Расмус , да все правильно. Это дисконтные ОВГЗ, по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн.
"по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн." - а какая разница? Доход то все равно будет на выходе, к примеру, 19%, а не + еще разница между стоимостями облигаций на входе и номинальной (1000 гр).
Разница в том что купон не выплачивается ))) А вообще я не понял вашего посыла.
zzzzzz написав:Расмус , да все правильно. Это дисконтные ОВГЗ, по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн.
"по ним не выплачивается купон. Они продаются дешевле, а гасятся по номиналу - 1000 грн." - а какая разница? Доход то все равно будет на выходе, к примеру, 19%, а не + еще разница между стоимостями облигаций на входе и номинальной (1000 гр).
Разница в том что купон не выплачивается ))) А вообще я не понял вашего посыла.
"Разница в том что купон не выплачивается )))" - если сможете объяснить, что это значит, прошу. Что такое купон? Что вложено + проценты то все равно выплачивается. В том и был мой посыл.
Для грубого расчета возьмем дисконтную ОВГЗ на 3 месяца (четверть года) под 20% годовых. Вложено к примеру 100 000 гр. И это будет 105 облигаций Х 952,38 гр.(дисконтная стоимость) = 100 000 гр. При погашении через 3 месяца человек получает 105 облигаций Х 1000 гр.(номинальная стоимость) = 105 000 гр. = 100 000 гр. + 5 000 гр %.
Так это?
Что в этом случае называть купоном и что не выплачивается тогда?