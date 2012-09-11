RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:57

rasmus
Есть облигации дисконтные и купонные.
По купонным выплата купона 1 раз в полгода.
Купонные облигации как правило имеют срок обращение свыше года и до 5 лет. В отдельных случаях до 20 лет.
Рсчет доходности по купонным облигациям немного сложнее чем по дисконтным.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30199
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2963 раз.
Подякували: 5004 раз.
 
Профіль
11
2
1
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3258
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75
Как устроен фондовый рынок?
sansey » Суб 24 лис, 2012 19:14
1 2050
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2012 12:22
double-u
Наш рынок снова хочет захватить Россея?! 1, 2, 3, 4
Anonymous » П'ят 17 сер, 2012 20:45
35 10179
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2012 11:54
LegalEquation

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.