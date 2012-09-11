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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:57
rasmus
Есть облигации дисконтные и купонные.
По купонным выплата купона 1 раз в полгода.
Купонные облигации как правило имеют срок обращение свыше года и до 5 лет. В отдельных случаях до 20 лет.
Рсчет доходности по купонным облигациям немного сложнее чем по дисконтным.
Живите своим умом!
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