Вот это ветка разрослась...
Спасибо всем за инфу (и за переименование).
Еще раз убедился, что мой текущий брокер (Универ) - все-таки оптимальное на сейчас решение. Не очень понимаю, за что на них тут бочку катят некоторые товарисчи.
С лета несколько покупок и одну продажу через них сделал, пока все устраивает. Не, ну не идеал, конечно. Но все-таки нужно понимать, что они дискаунтеры. У них все по-простому, меня такое устраивает. Не люблю переплачивать за понты.
Это как жена прикалывается, что у меня любимый магазин АТБ, а я ей привожу цитаты из биографий миллиардеров, что в дискаунтерах тариться не зазорно.
Кто-то про тарифы спрашивал. Если еще интересно - вся инфа в одном посте:
Открытие счета бесплатно
Ежемесячная абонплата 40 грн (30 брокер и 10 депозитарий, возможно, что-то путаю)
Ввод-вывод гривни 15 грн
Комиссия за покупку ОВГЗ - 0.05%, минимум 200грн.
На первичку пускают от 200 тыс грн.
Первичку продают с наценкой 1 коп от цены Минфина.
Вторичку продают по рыночной цене, котировки можно смотреть на ПФТС. Смысл есть брать от 100 тыс.
Деньги завожу через Прокредит, абонплата 165 грн в месяц, все операции бесплатны.
Работаю только с гривней пока, в нал не выводил, потому как будет работать вывод в нал и что с валютными - не скажу. Хочу в феврале попробовать.
Пока по валютным ОВГЗ у меня такая инфа по тарифам Универа:
Курс на первичном рынке: межбанк следующего рабочего дня + 5 копеек
Курс на вторичном: сегодняшний межбанк + 15 копеек
Перечисление валюты - 0.15%, минимум 500 грн, максимум 1500 (ну и плюс банку за SWIFT). Спросил, можно ли через них покупать валютки за доллар с февраля, поглядим что скажут. 1% банку за конвертацию жаба давит отдавать.
Но это, повторюсь, теория, сам валютные не пробовал. Когда созрею, еще на Укргаз погляжу.
Все остальные банки для ОВГЗ это просто капец в плане сервиса и тарифов.
Как верно заметили Шапран и St/2, риск потерять деньги на гособлигациям ненулевой. А тут еще крызу мировую обещают, которая может сделать деньги оченно дорогими для "развивающихся" - как бы ломка не началась у нашего подсевшего на кредиты государства и не обернулась девальвацией или дефолтом. Приходится уповать, что пресловутый обком не даст пасть своим puppets с Банковской.
А тут еще выборы с непонятными раскладами. Короче, страшно жить. Нужно срочно перечитать Wealth, War & Wisdom.
Потому для хоть какой-то диверсификации планирую вывести 50 тыс на IB, скорее всего через Универ же. По идее, распродажа случится у буржуев в этом году или следующем. Вдруг P/E 15 опять увидим...
Смущает больше всего пока то, что при определенных обстоятельствах (глубокая девальвация гривни) покупка зарубежных активов может стать не особо выгодной, т.к. доход от курсовой разницы облагается налогами.
Но вообще некоторые гуру говорят, что это иррациональное поведение розничных инвесторов - держать непропрорционально большое количество средств в активах своей юрисдикции.
Мол, если фондовый рынок твоей державы занимает 1% от мировового, вот и вкладывай не более 1% своих активов в родную страну.
Ну да ладно, это тема другой ветки (Инвестиции на рынках США. ETF.
)
Смотрел еще на еврооблигации, но так и не разобрался, посильно ли и стоит ли. А там уже больше 10% доходность вроде как. Кто-то говорит, что их можно покупать от 100 тыс, а кто-то, что счет от миллионов начинается. На биржах минимальный лот видел 200 тыс. Короче, фиг поймешь пока не попробуешь.
Еще интересно, куда ставки по долларовым ОВГЗ будут двигаться и когда, вроде год пиковых выплат, как-никак...