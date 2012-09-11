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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:57

rasmus
Есть облигации дисконтные и купонные.
По купонным выплата купона 1 раз в полгода.
Купонные облигации как правило имеют срок обращение свыше года и до 5 лет. В отдельных случаях до 20 лет.
Рсчет доходности по купонным облигациям немного сложнее чем по дисконтным.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:21

  somilitark написав:А что скажете на счёт ауков по ОВГЗ,это нормально,когда нужно например погасить за январь месяц 20 ярдов,а привлекли 48 мио?
Что делать дальше?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:31

  J написав:
  somilitark написав:Что делать дальше?


витягувати заначку із "закромов Родіни" :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:02

Re: Рынок ОВГЗ

Добрый вечер! Перевод в Укргазбанке с текущего счета на счет в ценных бумагах, для покупки ОВГЗ, по словам брокера банка попадает под финмониторинг при суммах больше 150 тыс. грн. Нужно предоставить документы, подтверждающие происхождение средств чтобы платеж прошел. Деление суммы на несколько частей до 150 тыс., по его словам, тоже проблемы скорее всего не решит при отсутствии данных документов.
Поделитесь пожалуйста информацией кто делал это на практике - действительно ли требуют эти документы или закрывают глаза на это в Укргазе? Через кого возможно купить ОВГЗ без предоставления этих документов на пару млн., желательно из первичных дилеров?
artwar
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 03:27

Re: Рынок ОВГЗ

Вот это ветка разрослась...

Спасибо всем за инфу (и за переименование).

Еще раз убедился, что мой текущий брокер (Универ) - все-таки оптимальное на сейчас решение. Не очень понимаю, за что на них тут бочку катят некоторые товарисчи.
С лета несколько покупок и одну продажу через них сделал, пока все устраивает. Не, ну не идеал, конечно. Но все-таки нужно понимать, что они дискаунтеры. У них все по-простому, меня такое устраивает. Не люблю переплачивать за понты.
Это как жена прикалывается, что у меня любимый магазин АТБ, а я ей привожу цитаты из биографий миллиардеров, что в дискаунтерах тариться не зазорно.

Кто-то про тарифы спрашивал. Если еще интересно - вся инфа в одном посте:
Открытие счета бесплатно
Ежемесячная абонплата 40 грн (30 брокер и 10 депозитарий, возможно, что-то путаю)
Ввод-вывод гривни 15 грн
Комиссия за покупку ОВГЗ - 0.05%, минимум 200грн.
На первичку пускают от 200 тыс грн.
Первичку продают с наценкой 1 коп от цены Минфина.
Вторичку продают по рыночной цене, котировки можно смотреть на ПФТС. Смысл есть брать от 100 тыс.

Деньги завожу через Прокредит, абонплата 165 грн в месяц, все операции бесплатны.

Работаю только с гривней пока, в нал не выводил, потому как будет работать вывод в нал и что с валютными - не скажу. Хочу в феврале попробовать.
Пока по валютным ОВГЗ у меня такая инфа по тарифам Универа:
Курс на первичном рынке: межбанк следующего рабочего дня + 5 копеек
Курс на вторичном: сегодняшний межбанк + 15 копеек
Перечисление валюты - 0.15%, минимум 500 грн, максимум 1500 (ну и плюс банку за SWIFT). Спросил, можно ли через них покупать валютки за доллар с февраля, поглядим что скажут. 1% банку за конвертацию жаба давит отдавать.
Но это, повторюсь, теория, сам валютные не пробовал. Когда созрею, еще на Укргаз погляжу.
Все остальные банки для ОВГЗ это просто капец в плане сервиса и тарифов.

Как верно заметили Шапран и St/2, риск потерять деньги на гособлигациям ненулевой. А тут еще крызу мировую обещают, которая может сделать деньги оченно дорогими для "развивающихся" - как бы ломка не началась у нашего подсевшего на кредиты государства и не обернулась девальвацией или дефолтом. Приходится уповать, что пресловутый обком не даст пасть своим puppets с Банковской.
А тут еще выборы с непонятными раскладами. Короче, страшно жить. Нужно срочно перечитать Wealth, War & Wisdom.

Потому для хоть какой-то диверсификации планирую вывести 50 тыс на IB, скорее всего через Универ же. По идее, распродажа случится у буржуев в этом году или следующем. Вдруг P/E 15 опять увидим...
Смущает больше всего пока то, что при определенных обстоятельствах (глубокая девальвация гривни) покупка зарубежных активов может стать не особо выгодной, т.к. доход от курсовой разницы облагается налогами.
Но вообще некоторые гуру говорят, что это иррациональное поведение розничных инвесторов - держать непропрорционально большое количество средств в активах своей юрисдикции.
Мол, если фондовый рынок твоей державы занимает 1% от мировового, вот и вкладывай не более 1% своих активов в родную страну.
Ну да ладно, это тема другой ветки (Инвестиции на рынках США. ETF.)

Смотрел еще на еврооблигации, но так и не разобрался, посильно ли и стоит ли. А там уже больше 10% доходность вроде как. Кто-то говорит, что их можно покупать от 100 тыс, а кто-то, что счет от миллионов начинается. На биржах минимальный лот видел 200 тыс. Короче, фиг поймешь пока не попробуешь.

Еще интересно, куда ставки по долларовым ОВГЗ будут двигаться и когда, вроде год пиковых выплат, как-никак...
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 07:45

once_upon_a_time Чего-то совсем тарифы бесплатные...Укргаз наоборот поднял тарифы.ХЗ от чего они отталкиваются .
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:33

Re: Рынок ОВГЗ

А хто підкаже завтра термін виплати першого купону по доларових облігаціях, його виплачують безпосередньо у день призначення. Не хочеться їздити в холосту.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:14

Яша
Не, ну продуктивнее сравнивать apples to apples. То бишь брокера с брокером, банк с банком.

Вообще, как по мне, банк никогда не сможет предложить то же соотношение цена/качество брокерских услуг, что и чистый брокер. Преимущества специализации и масштаба, как я понимаю (низкие издержки).

Некоторые пытаются, конечно. На Западе, кстати, некоторые банки-монстры тоже, заметив успех брокеров-дискаунтеров, копируют их бизнес-модель и создают свои подобные подразделения.
once_upon_a_time
 
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