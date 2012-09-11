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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:37

  VASH написав:А хто підкаже завтра термін виплати першого купону по доларових облігаціях, його виплачують безпосередньо у день призначення. Не хочеться їздити в холосту.


Надо сначала звонить брокеру, или менеджеру, а потом ехать , или смотреть в интернет-банке , или получать СМС информирование :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:42

  zzzzzz написав:
  VASH написав:А хто підкаже завтра термін виплати першого купону по доларових облігаціях, його виплачують безпосередньо у день призначення. Не хочеться їздити в холосту.


Надо сначала звонить брокеру, или менеджеру, а потом ехать , или смотреть в интернет-банке , или получать СМС информирование :D

в даному випадку дзвонити потрібно
до відділу зберігання активів ІСІ управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування Департаменту депозитарної діяльності
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:45

  zzzzzz написав:
  VASH написав:А хто підкаже завтра термін виплати першого купону по доларових облігаціях, його виплачують безпосередньо у день призначення. Не хочеться їздити в холосту.


Надо сначала звонить брокеру, или менеджеру, а потом ехать , или смотреть в интернет-банке , или получать СМС информирование :D

а у вас в ИБ текущий счет видно?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:47

  J написав:
  zzzzzz написав:
  VASH написав:А хто підкаже завтра термін виплати першого купону по доларових облігаціях, його виплачують безпосередньо у день призначення. Не хочеться їздити в холосту.


Надо сначала звонить брокеру, или менеджеру, а потом ехать , или смотреть в интернет-банке , или получать СМС информирование :D

а у вас в ИБ текущий счет видно?


В Укргазе у меня нет ИБ , но есть менеджер которому можно позвонить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:00

  zzzzzz написав:В Укргазе у меня нет ИБ ,

и нет ни одной действующей карты?
https://auth.ukrgasbank.com/
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:15

  J написав:
  zzzzzz написав:В Укргазе у меня нет ИБ ,

и нет ни одной действующей карты?
https://auth.ukrgasbank.com/

Были, позакрывал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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