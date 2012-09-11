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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:37
VASH написав:
А хто підкаже завтра термін виплати першого купону по доларових облігаціях, його виплачують безпосередньо у день призначення. Не хочеться їздити в холосту.
Надо сначала звонить брокеру, или менеджеру, а потом ехать , или смотреть в интернет-банке , или получать СМС информирование
Живите своим умом!
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:42
zzzzzz написав: VASH написав:
А хто підкаже завтра термін виплати першого купону по доларових облігаціях, його виплачують безпосередньо у день призначення. Не хочеться їздити в холосту.
Надо сначала звонить брокеру, или менеджеру, а потом ехать , или смотреть в интернет-банке , или получать СМС информирование
в даному випадку дзвонити потрібно
до відділу зберігання активів ІСІ управління обслуговування активів інститутів спільного інвестування Департаменту депозитарної діяльності
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:45
zzzzzz написав: VASH написав:
А хто підкаже завтра термін виплати першого купону по доларових облігаціях, його виплачують безпосередньо у день призначення. Не хочеться їздити в холосту.
Надо сначала звонить брокеру, или менеджеру, а потом ехать , или смотреть в интернет-банке , или получать СМС информирование
а у вас в ИБ текущий счет видно?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:47
J написав: zzzzzz написав: VASH написав:
А хто підкаже завтра термін виплати першого купону по доларових облігаціях, його виплачують безпосередньо у день призначення. Не хочеться їздити в холосту.
Надо сначала звонить брокеру, или менеджеру, а потом ехать , или смотреть в интернет-банке , или получать СМС информирование
а у вас в ИБ текущий счет видно?
В Укргазе у меня нет ИБ , но есть менеджер которому можно позвонить.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:00
zzzzzz написав:
В Укргазе у меня нет ИБ ,
и нет ни одной действующей карты?https://auth.ukrgasbank.com/
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:15
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