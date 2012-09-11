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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:10

zzzzzz Подскажите, военный сбор по ОВГЗ Укргаз платит или надо это делать самому?
Где-то читал, что если покупать ОВГЗ нужно будет подавать электронную декларацию, так ли это?
hispgg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:12

Волгарь
так чего вы себе тоже не взяли?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:26

  J написав:Волгарь
так чего вы себе тоже не взяли?

Так нет же у меня 137 млн. долларов, и в долг больше 10 млн. рублей никто не дает.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:44

  Волгарь написав:
  J написав:Волгарь
так чего вы себе тоже не взяли?

Так нет же у меня 137 млн. долларов, и в долг больше 10 млн. рублей никто не дает.

меняйте рубли на деньги и везите сюда,
возьмем сколько есть
J
 
Повідомлень: 4264
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