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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:10
zzzzzz Подскажите, военный сбор по ОВГЗ Укргаз платит или надо это делать самому?
Где-то читал, что если покупать ОВГЗ нужно будет подавать электронную декларацию, так ли это?
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hispgg
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:12
Волгарь
так чего вы себе тоже не взяли?
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:26
J написав:Волгарь
так чего вы себе тоже не взяли?
Так нет же у меня 137 млн. долларов, и в долг больше 10 млн. рублей никто не дает.
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Волгарь
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:44
Волгарь написав: J написав:Волгарь
так чего вы себе тоже не взяли?
Так нет же у меня 137 млн. долларов, и в долг больше 10 млн. рублей никто не дает.
меняйте рубли на деньги и везите сюда,
возьмем сколько есть
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J
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