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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:10

zzzzzz Подскажите, военный сбор по ОВГЗ Укргаз платит или надо это делать самому?
Где-то читал, что если покупать ОВГЗ нужно будет подавать электронную декларацию, так ли это?
hispgg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:12

Волгарь
так чего вы себе тоже не взяли?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:26

  J написав:Волгарь
так чего вы себе тоже не взяли?

Так нет же у меня 137 млн. долларов, и в долг больше 10 млн. рублей никто не дает.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:44

  Волгарь написав:
  J написав:Волгарь
так чего вы себе тоже не взяли?

Так нет же у меня 137 млн. долларов, и в долг больше 10 млн. рублей никто не дает.

меняйте рубли на деньги и везите сюда,
возьмем сколько есть
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:24

Re: Рынок ОВГЗ

Дивлюсь є тенденція щодо деякого зниження максимальної дохідності доларових облігацій (для ОДВ. Я два місяці тому розмістився під 7,5%. Наразі розміщення - під 7,25%, причому цей відсоток є, як
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:31

На аукціоні Міністерства фінансів 15 січня іноземні покупці інвестували в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) $ 150 млн. Про це на брифінгу 16 січня заявив заступник голови НБУ Олег Чурій


Как видим по итогам на сегодняшнее утро портфель нерезидентов вырос на 1,466 млрд.грн. Это означает что большинство из 150 $ млн было перевложение из старых в свежие ОВГЗ.
Еще нерезы погасили долларовых ОВГЗ на 290 млн.грн.
Вообщем можно сказать что по состоянию на сегодня суммарный портфель нерезов вырос только на 40 млн.долларов.
Но если нерезы покупали долларовые, данные будут только завтра.

Физ.лица тоже увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ на 187 млн.грн.

НБУ сократил 2,5 млрд грн.свой портфель.

Зображення
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zzzzzz
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