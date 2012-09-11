zzzzzz Подскажите, военный сбор по ОВГЗ Укргаз платит или надо это делать самому?
Где-то читал, что если покупать ОВГЗ нужно будет подавать электронную декларацию, так ли это?
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:10
zzzzzz Подскажите, военный сбор по ОВГЗ Укргаз платит или надо это делать самому?
Где-то читал, что если покупать ОВГЗ нужно будет подавать электронную декларацию, так ли это?
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:26
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:44
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:24
Re: Рынок ОВГЗ
Дивлюсь є тенденція щодо деякого зниження максимальної дохідності доларових облігацій (для ОДВ. Я два місяці тому розмістився під 7,5%. Наразі розміщення - під 7,25%, причому цей відсоток є, як
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:31
Как видим по итогам на сегодняшнее утро портфель нерезидентов вырос на 1,466 млрд.грн. Это означает что большинство из 150 $ млн было перевложение из старых в свежие ОВГЗ.
Еще нерезы погасили долларовых ОВГЗ на 290 млн.грн.
Вообщем можно сказать что по состоянию на сегодня суммарный портфель нерезов вырос только на 40 млн.долларов.
Но если нерезы покупали долларовые, данные будут только завтра.
Физ.лица тоже увеличили свой портфель гривневых ОВГЗ на 187 млн.грн.
НБУ сократил 2,5 млрд грн.свой портфель.
Живите своим умом!
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