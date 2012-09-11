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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:30

  J написав:
  Волгарь написав:
  J написав:Волгарь
так чего вы себе тоже не взяли?

Так нет же у меня 137 млн. долларов, и в долг больше 10 млн. рублей никто не дает.

меняйте рубли на деньги и везите сюда,
возьмем сколько есть

Я бы возможно и приехал, собрав под полмиллиона долларов, но есть целый ряд НО
- Я много старше 16-ти и не дорос до 60-ти - боюсь, не пустят.
- Везти дипломат с долларами - давно отвык от подобного, теперь даже в транвае плачу кредиткой.
Я уж как-нибудь поплоше. В декабре всего на 3 миллиона рублей купил 16,5 тыс. акций Сбербанка по 183. Сейчас они 203. Если пробью 225, доход будет тот же, что и с 500 тыс. долларов при покупке облигаций (10,5 тыс.), но в июле. Если не пробьют - получу 200 тыс. рублей дивидендов, и, возможно, еще успею переложиться в Газпром(еще тыс. 200 в августе).
А вот для финансовой компании, имеющей возможность занимать деньги в Европе под LIBOR +2% или просто филиала западной компании подобного профиля такой доходный бизнес несомненно интересен.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:03

Волгарь
Давайте вы где-то на другом сайте будете рассказывать о радужных перспективах своего гребаного газпрома и сбербанка , противно читать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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