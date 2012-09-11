Додано: Чет 17 січ, 2019 11:30

J написав: Волгарь написав: J написав: Волгарь

так чего вы себе тоже не взяли? так чего вы себе тоже не взяли?

Так нет же у меня 137 млн. долларов, и в долг больше 10 млн. рублей никто не дает. Так нет же у меня 137 млн. долларов, и в долг больше 10 млн. рублей никто не дает.

меняйте рубли на деньги и везите сюда,

возьмем сколько есть меняйте рубли на деньги и везите сюда,возьмем сколько есть

Я бы возможно и приехал, собрав под полмиллиона долларов, но есть целый ряд НО- Я много старше 16-ти и не дорос до 60-ти - боюсь, не пустят.- Везти дипломат с долларами - давно отвык от подобного, теперь даже в транвае плачу кредиткой.Я уж как-нибудь поплоше. В декабре всего на 3 миллиона рублей купил 16,5 тыс. акций Сбербанка по 183. Сейчас они 203. Если пробью 225, доход будет тот же, что и с 500 тыс. долларов при покупке облигаций (10,5 тыс.), но в июле. Если не пробьют - получу 200 тыс. рублей дивидендов, и, возможно, еще успею переложиться в Газпром(еще тыс. 200 в августе).А вот для финансовой компании, имеющей возможность занимать деньги в Европе под LIBOR +2% или просто филиала западной компании подобного профиля такой доходный бизнес несомненно интересен.