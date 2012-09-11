Так нет же у меня 137 млн. долларов, и в долг больше 10 млн. рублей никто не дает.
меняйте рубли на деньги и везите сюда, возьмем сколько есть
Я бы возможно и приехал, собрав под полмиллиона долларов, но есть целый ряд НО - Я много старше 16-ти и не дорос до 60-ти - боюсь, не пустят. - Везти дипломат с долларами - давно отвык от подобного, теперь даже в транвае плачу кредиткой. Я уж как-нибудь поплоше. В декабре всего на 3 миллиона рублей купил 16,5 тыс. акций Сбербанка по 183. Сейчас они 203. Если пробью 225, доход будет тот же, что и с 500 тыс. долларов при покупке облигаций (10,5 тыс.), но в июле. Если не пробьют - получу 200 тыс. рублей дивидендов, и, возможно, еще успею переложиться в Газпром(еще тыс. 200 в августе). А вот для финансовой компании, имеющей возможность занимать деньги в Европе под LIBOR +2% или просто филиала западной компании подобного профиля такой доходный бизнес несомненно интересен.
Звонил сегодня в Укргаз брокеру . По валюткам пока что напрямую нельзя продавать физикам за валюту, нужно конвертировать валюту в гривны , что снижает доходность на комиссию в размере 0,5% от суммы за конвертацию. Изменения вступают в действие с 7 февраля, после вступления изменений будет все понятно, сейчас толком никто не может ничего сказать.
zzzzzz написав:Волгарь Давайте вы где-то на другом сайте будете рассказывать о радужных перспективах своего гребаного газпрома и сбербанка , противно читать.
НЕ ЧИТАЙТЕ - диалог начался как шутка, шуткой и закончился (хотя все, что я написал - чистая правда). Проблема ведь не в заработке инвестора на Газпроме или Сбербанке, а в том (на этом конкретном примере займа в 140 млн. долларов), что страна начнет год с этим долгом, потратит на его обслуживание почти 9 млн., и войдет в следующий год с точно таким же долгом. Если же это апроксимировать на общий внешний госдолг в 48 млрд, то ясно, что от его обслуживания выигрывают только некоторые финансовые институты, а сам он носит, как это не печально, откровенно пирамидальный характер. Про гривневый госдолг я вообще молчу - занимать на 13 недель деньги почти под 1/5 тела займа...,тут и комментировать особо нечего. НО ИНТЕРЕСНО ИМЕННО В ПЛАНЕ ФИНАНСОВОГО ОПЫТА.
VASH написав:Дивлюсь є тенденція щодо деякого зниження максимальної дохідності доларових облігацій (для ОДВП з терміном погашення близько 400 днів). Я два місяці тому розмістився під 7,5%. Наразі розміщення - під 7,25%, причому цей відсоток був єдиним (Максимальний рівень дохідності; Мінімальний рівень дохідності; Встановлений рівень дохідності; Середньозважений рівень дохідності). Цікаво наскільки ця тенденція буде сталою.
Вы немного ошибаетесь. Вчера ставку 7,25% по ОВГЗ на 392 дня
А хіба це не близько 400 днів, я брав у два заходи на близькі терміни (різні ЦП) з доходністю 7,5%. Можу вказати код облігацій. (20.11.18 - 4000201396, погашення 20.01.20; 11.12.18 - 4000202568 - погашення 15.10.20.
Ставка 7,5% была (13.11.2018) по 19 месячным. 20.11.2018 такая ставка была по 14 месячным. То есть такая ставка была по более длинным бумагам. Какаие бумаги вы покупали 19 или 14 месячные ?
Тільки був у Укргазбанку, поповнив свій депозит купонною виплатою з 4000201396. Цілком згоден з zzzzz, працювати з ОДВП значно складніше ніж з традиційними інструментами (депозити, КУА тощо), дуже багато нюансів. Особливо з Укргазбанком (ні ІБ; усі питання зберігання в одному місті, купівля-продаж територіально зовсім у іншому; потреба неодноразового відвідування; якщо з зазначеними мною вище інструментами роз'яснення менеджера дозволять вкладати людині з дуже скромною обізнаністю, то тут необхідний певний досвід. Ніхто особливо пояснювати, розжовувати та підказувати не буде. Як висновок, вважаю за доцільне зв'язуватися з ОДВП тільки за наявності досить значних коштів. Якщо все ж таки виявиться наявність податку 18%, то я більше цим займатися не буду.
VASH написав:Як висновок, вважаю за доцільне зв'язуватися з ОДВП тільки за наявності досить значних коштів.
Если Вам не трудно то поделитесь своим опытом на примере названного выше банка. вот мне например с чего начать? Какая минимальная сумма в гривнах нужна хотя бы для самоокупаемости растрат.. с чего по сути начать? Прийти в банк открыть счет в ЦП? Потом (если есть в банке брокер) купить через него облигации? Или дешевле купить облигации у "чужого" брокера с зачислением на счет в банке. Как получить доход с купона на счет в банке и как в итоге получить конечную сумму погашения? Я понимаю, что Вы не есть добровольный консультант, но все же если не трудно поделитесь хоть частью своего живого опыта, ценного тем что вы лицо не заинтересованное и мнение ваше есть объективно. PS Заранее спасибо..
Джон написав:Если Вам не трудно то поделитесь своим опытом на примере названного выше банка. вот мне например с чего начать? Какая минимальная сумма в гривнах нужна хотя бы для самоокупаемости растрат.. с чего по сути начать?
Тарифы почти те же, что были несколько месяцев назад (когда писал Zzzzzzzz), несколько поднялись в ноябре. Открытие счета ЦБ - 500 Ведение 100 в мес Открытие счета "приватный" в банке - 100 Договор с брокером - 500 Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450)
Местные отделения не занимаются ЦБ и ничего в них "не понимают". Вообще. Говорить надо непосредственно с брокером и депозитариями. Здесь http://www.ukrgasbank.com/ru/private/se ... al_broker/ и на соседних страницах контакты. Я так понимаю, если в Киеве, то все проще. Можно к ним подъехать и достаточно быстро все сделать. Если же делать это через отделения в других городах (чем я сейчас занимаюсь), то все будет дольше и запутаннее. Сначала поговорить с киевскими, скинуть им свои данные. После этого в отделении объяснить чего ты хочешь и дальше все зависит от удачи и отделения.
Востаннє редагувалось hispgg в Чет 17 січ, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Джон Тоді мені досить важко бути вам корисним. Я спочатку відкрив рахунок у ЦП, далі мультивалютний поточний рахунок у банку. Далі вніс на рахунок гривню, та підписав у торговця разове замовлення на покупку (узгодили з торговцем очікувану доходність) та платіжні доручення на оплату ЦП та послуг торговця. Після торгів отримав у ввечері по телефону підтвердження від торговця щодо придбання ЦП. Перерахував кошти на рахунок зберігача. Після отримав у торговця завірене разове замовлення, а у зберігача виписку з рахунку у ЦП.