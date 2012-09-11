hispgg написав:

Джон написав: Если Вам не трудно то поделитесь своим опытом на примере названного выше банка. вот мне например с чего начать? Какая минимальная сумма в гривнах нужна хотя бы для самоокупаемости растрат.. с чего по сути начать? Если Вам не трудно то поделитесь своим опытом на примере названного выше банка. вот мне например с чего начать? Какая минимальная сумма в гривнах нужна хотя бы для самоокупаемости растрат.. с чего по сути начать?

Тарифы почти те же, что были несколько месяцев назад (когда писал Zzzzzzzz), несколько поднялись в ноябре.Открытие счета ЦБ - 500Ведение 100 в месОткрытие счета "приватный" в банке - 100Договор с брокером - 500Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450)Местные отделения не занимаются ЦБ и ничего в них "не понимают". Вообще.Говорить надо непосредственно с брокером и депозитариями. Здесьи на соседних страницах контакты.Я так понимаю, если в Киеве, то все проще. Можно к ним подъехать и достаточно быстро все сделать. Если же делать это через отделения в других городах (чем я сейчас занимаюсь), то все будет дольше и запутаннее.Сначала поговорить с киевскими, скинуть им свои данные. После этого в отделении объяснить чего ты хочешь и дальше все зависит от удачи и отделения.