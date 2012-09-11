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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:43

  hispgg написав:
  Джон написав:Если Вам не трудно то поделитесь своим опытом на примере названного выше банка. вот мне например с чего начать? Какая минимальная сумма в гривнах нужна хотя бы для самоокупаемости растрат.. с чего по сути начать?

Тарифы почти те же, что были несколько месяцев назад (когда писал Zzzzzzzz), несколько поднялись в ноябре.
Открытие счета ЦБ - 500
Ведение 100 в мес
Открытие счета "приватный" в банке - 100
Договор с брокером - 500
Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450)

Местные отделения не занимаются ЦБ и ничего в них "не понимают". Вообще.
Говорить надо непосредственно с брокером и депозитариями. Здесь http://www.ukrgasbank.com/ru/private/se ... al_broker/ и на соседних страницах контакты.
Я так понимаю, если в Киеве, то все проще. Можно к ним подъехать и достаточно быстро все сделать. Если же делать это через отделения в других городах (чем я сейчас занимаюсь), то все будет дольше и запутаннее.
Сначала поговорить с киевскими, скинуть им свои данные. После этого в отделении объяснить чего ты хочешь и дальше все зависит от удачи и отделения.



Раджу відразу відкривати у банку мультівалютний рахунок, його відкриття вартує 150 гривень
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:50

Re: Рынок ОВГЗ

  VASH написав:Я спочатку відкрив рахунок у ЦП, далі мультивалютний поточний рахунок у банку.
Ага це зрозуміло перший крок...
  VASH написав:підписав у торговця разове замовлення на покупку
а от саме "торговець" це особа в банку, чі то якась особа зі сторони?? Або то в банку зразу пропонують кого то там свого?
Ну перші кроки більше меньше зрозуміло шо до чього.. дякую Вам.
Все ж треба починати з рахунку в банку, а то я був сумнів що то парафія такіх як Универи обо там Капитали та ін. такі компаніі та рахунок там треба відкривати.
...
Открытие счета ЦБ - 500
Ведение 100 в мес
Открытие счета "приватный" в банке - 100
Договор с брокером - 500
Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450)
..
По факту расходная часть --500 +1200(100*12 мес)+100 счет + брокер 500 +950(зачисления/списания) = 3170 .. при доходности в 18% окупаемость входа = 18000 + тысяч. В общем не менее 50 а лучше 100 тыс иметь. Причем сидеть в облигации год так как если меньше то затраты не намного уменьшаться а прибыль упадет.
Джон
 
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