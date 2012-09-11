Джон написав:Если Вам не трудно то поделитесь своим опытом на примере названного выше банка. вот мне например с чего начать? Какая минимальная сумма в гривнах нужна хотя бы для самоокупаемости растрат.. с чего по сути начать?
Тарифы почти те же, что были несколько месяцев назад (когда писал Zzzzzzzz), несколько поднялись в ноябре. Открытие счета ЦБ - 500 Ведение 100 в мес Открытие счета "приватный" в банке - 100 Договор с брокером - 500 Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450)
Местные отделения не занимаются ЦБ и ничего в них "не понимают". Вообще. Говорить надо непосредственно с брокером и депозитариями. Здесь http://www.ukrgasbank.com/ru/private/se ... al_broker/ и на соседних страницах контакты. Я так понимаю, если в Киеве, то все проще. Можно к ним подъехать и достаточно быстро все сделать. Если же делать это через отделения в других городах (чем я сейчас занимаюсь), то все будет дольше и запутаннее. Сначала поговорить с киевскими, скинуть им свои данные. После этого в отделении объяснить чего ты хочешь и дальше все зависит от удачи и отделения.
Раджу відразу відкривати у банку мультівалютний рахунок, його відкриття вартує 150 гривень
VASH написав:Я спочатку відкрив рахунок у ЦП, далі мультивалютний поточний рахунок у банку.
Ага це зрозуміло перший крок...
VASH написав:підписав у торговця разове замовлення на покупку
а от саме "торговець" це особа в банку, чі то якась особа зі сторони?? Або то в банку зразу пропонують кого то там свого? Ну перші кроки більше меньше зрозуміло шо до чього.. дякую Вам. Все ж треба починати з рахунку в банку, а то я був сумнів що то парафія такіх як Универи обо там Капитали та ін. такі компаніі та рахунок там треба відкривати. ... Открытие счета ЦБ - 500 Ведение 100 в мес Открытие счета "приватный" в банке - 100 Договор с брокером - 500 Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450) .. По факту расходная часть --500 +1200(100*12 мес)+100 счет + брокер 500 +950(зачисления/списания) = 3170 .. при доходности в 18% окупаемость входа = 18000 + тысяч. В общем не менее 50 а лучше 100 тыс иметь. Причем сидеть в облигации год так как если меньше то затраты не намного уменьшаться а прибыль упадет.