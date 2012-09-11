Джон написав:Если Вам не трудно то поделитесь своим опытом на примере названного выше банка. вот мне например с чего начать? Какая минимальная сумма в гривнах нужна хотя бы для самоокупаемости растрат.. с чего по сути начать?
Тарифы почти те же, что были несколько месяцев назад (когда писал Zzzzzzzz), несколько поднялись в ноябре. Открытие счета ЦБ - 500 Ведение 100 в мес Открытие счета "приватный" в банке - 100 Договор с брокером - 500 Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450)
Местные отделения не занимаются ЦБ и ничего в них "не понимают". Вообще. Говорить надо непосредственно с брокером и депозитариями. Здесь http://www.ukrgasbank.com/ru/private/se ... al_broker/ и на соседних страницах контакты. Я так понимаю, если в Киеве, то все проще. Можно к ним подъехать и достаточно быстро все сделать. Если же делать это через отделения в других городах (чем я сейчас занимаюсь), то все будет дольше и запутаннее. Сначала поговорить с киевскими, скинуть им свои данные. После этого в отделении объяснить чего ты хочешь и дальше все зависит от удачи и отделения.
Раджу відразу відкривати у банку мультівалютний рахунок, його відкриття вартує 150 гривень
VASH написав:Я спочатку відкрив рахунок у ЦП, далі мультивалютний поточний рахунок у банку.
Ага це зрозуміло перший крок...
VASH написав:підписав у торговця разове замовлення на покупку
а от саме "торговець" це особа в банку, чі то якась особа зі сторони?? Або то в банку зразу пропонують кого то там свого? Ну перші кроки більше меньше зрозуміло шо до чього.. дякую Вам. Все ж треба починати з рахунку в банку, а то я був сумнів що то парафія такіх як Универи обо там Капитали та ін. такі компаніі та рахунок там треба відкривати. ... Открытие счета ЦБ - 500 Ведение 100 в мес Открытие счета "приватный" в банке - 100 Договор с брокером - 500 Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450) .. По факту расходная часть --500 +1200(100*12 мес)+100 счет + брокер 500 +950(зачисления/списания) = 3170 .. при доходности в 18% окупаемость входа = 18000 + тысяч. В общем не менее 50 а лучше 100 тыс иметь. Причем сидеть в облигации год так как если меньше то затраты не намного уменьшаться а прибыль упадет.
hispgg написав:Местные отделения не занимаются ЦБ и ничего в них "не понимают".
Я думаю Вы правы и решил поискать в своем городе банки с главным офисом. Кстати нашел. Банчег не большой но как не парадоксально ЦП занимается.. даже тарифы несколько ниже чем привел пан VASH.. https://www.banklviv.com/wp-content/uploads/2018/10/Taryfy-na-posluhy-depozytarnoi-ustanovy.pdf.. Відкриття рахунку в ЦП - 100 грн а не 500. Зарахування, списання, переказ прав на ЦП - 0,03% від номінальної вартості ЦП*, але не менше 50,00грн. і не більше 300,00грн.... І тд.. не хочу копіпастом займатися... але... как видите оказываеться тариф то не фиксированный. То есть порог самоокупаемости по затратам может быть ниже. Особенно если в вашем городе есть какие то небольшие локальные банчики.
Джон По моим подсчетам точка безубыточности - 100к (при 18% и сравнение с депо 18%). По-моему стоит этим заниматься только когда все "прибыльные" банки забиты по 200к.
То есть порог самоокупаемости по затратам может быть ниже.
Может быть. У брокеров, которые работают с вторичным рынком вроде тарифы лучше, но крупные конторы все в Киеве. Да и сравнивать тарифы очень сложно - много переменных, которые по-разному названы у разных контор.
конкретно на данный момент времени, да 100% согласен многие банки подняли ставки по депо до 17% ..нет налогов с облигации но .. это актуально для больших сумм. И это на данный момент ситуация такая..Возможно в связи с выборами банчеги решили "жирку" поднабрать..
hispgg написав:У брокеров, которые работают с вторичным рынком вроде тарифы лучше
А что имеете в виду под брокерами? Я с облигациями дело не имел (не учитывая целый мешок разноцветных облигаций мое бабушки времен СССР))).. Есть банк в нем открываю счет в ЦП и сотрудник банка (брокер) мне на него покупает облигации. Рассчитываюсь я за них с например гривенного счета моего, открытого в том же банке. А как открыть счет у "свободного" брокера? Завтра он заболел с летальным и ..фсе шеф.. фсе пропало))? Ведь даже если он купил мне ЦП то они не на банковском... а на ЕГО счету будут? Как то так выходит..Я ему перевожу у примеру деньги со своего гривенного счета в банке а он ЦП покупает себе и говорит .. вот парень есть у меня твои бумаги все окей.. и пака пака). Или надо что бы брокер потом перевел эти ЦП на счет в ЦП в баке мной открытый? Кроме того если ОВГЗ хранятся у брокера и по купонам деньги то на него выплатят ка и погашение потом.... а вот захочет или нет он перевести их мне вопрос иной уже. Даже не сомневаясь в кристальной) честности как то не очень когда крупные суммы зависят от воли одного человека.