Додано: Чет 17 січ, 2019 18:41

Это хорошо, что ОВГЗ защищены полностью, не надо думать про превышения лимитов ФГ.

Но есть одно из НО: После погашения сумма вклада с % падает на обычный счет в банке и вся защита испаряется .... Шустро надо думать что делать.

"The quieter you become, the more you are able to hear"