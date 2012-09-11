Додано: Чет 17 січ, 2019 17:35

hispgg написав: при 18% и сравнение с депо 18% при 18% и сравнение с депо 18%

hispgg написав: У брокеров, которые работают с вторичным рынком вроде тарифы лучше У брокеров, которые работают с вторичным рынком вроде тарифы лучше

конкретно на данный момент времени, да 100% согласен многие банки подняли ставки по депо до 17% ..нет налогов с облигации но .. это актуально для больших сумм. И это на данный момент ситуация такая..Возможно в связи с выборами банчеги решили "жирку" поднабрать..А что имеете в виду под брокерами? Я с облигациями дело не имел (не учитывая целый мешок разноцветных облигаций мое бабушки времен СССР))).. Есть банк в нем открываю счет в ЦП и сотрудник банка (брокер) мне на него покупает облигации. Рассчитываюсь я за них с например гривенного счета моего, открытого в том же банке. А как открыть счет у "свободного" брокера? Завтра он заболел с летальным и ..фсе шеф.. фсе пропало))? Ведь даже если он купил мне ЦП то они не на банковском... а на ЕГО счету будут? Как то так выходит..Я ему перевожу у примеру деньги со своего гривенного счета в банке а он ЦП покупает себе и говорит .. вот парень есть у меня твои бумаги все окей.. и пака пака). Или надо что бы брокер потом перевел эти ЦП на счет в ЦП в баке мной открытый?Кроме того если ОВГЗ хранятся у брокера и по купонам деньги то на него выплатят и погашение потом тоже.... а вот захочет или нет он перевести их мне вопрос иной уже. Даже не сомневаясь в кристальной) честности как то не очень когда крупные суммы зависят от воли одного человека.