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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:43

  hispgg написав:
  Джон написав:Если Вам не трудно то поделитесь своим опытом на примере названного выше банка. вот мне например с чего начать? Какая минимальная сумма в гривнах нужна хотя бы для самоокупаемости растрат.. с чего по сути начать?

Тарифы почти те же, что были несколько месяцев назад (когда писал Zzzzzzzz), несколько поднялись в ноябре.
Открытие счета ЦБ - 500
Ведение 100 в мес
Открытие счета "приватный" в банке - 100
Договор с брокером - 500
Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450)

Местные отделения не занимаются ЦБ и ничего в них "не понимают". Вообще.
Говорить надо непосредственно с брокером и депозитариями. Здесь http://www.ukrgasbank.com/ru/private/se ... al_broker/ и на соседних страницах контакты.
Я так понимаю, если в Киеве, то все проще. Можно к ним подъехать и достаточно быстро все сделать. Если же делать это через отделения в других городах (чем я сейчас занимаюсь), то все будет дольше и запутаннее.
Сначала поговорить с киевскими, скинуть им свои данные. После этого в отделении объяснить чего ты хочешь и дальше все зависит от удачи и отделения.



Раджу відразу відкривати у банку мультівалютний рахунок, його відкриття вартує 150 гривень
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:50

Re: Рынок ОВГЗ

  VASH написав:Я спочатку відкрив рахунок у ЦП, далі мультивалютний поточний рахунок у банку.
Ага це зрозуміло перший крок...
  VASH написав:підписав у торговця разове замовлення на покупку
а от саме "торговець" це особа в банку, чі то якась особа зі сторони?? Або то в банку зразу пропонують кого то там свого?
Ну перші кроки більше меньше зрозуміло шо до чього.. дякую Вам.
Все ж треба починати з рахунку в банку, а то я був сумнів що то парафія такіх як Универи обо там Капитали та ін. такі компаніі та рахунок там треба відкривати.
...
Открытие счета ЦБ - 500
Ведение 100 в мес
Открытие счета "приватный" в банке - 100
Договор с брокером - 500
Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450)
..
По факту расходная часть --500 +1200(100*12 мес)+100 счет + брокер 500 +950(зачисления/списания) = 3170 .. при доходности в 18% окупаемость входа = 18000 + тысяч. В общем не менее 50 а лучше 100 тыс иметь. Причем сидеть в облигации год так как если меньше то затраты не намного уменьшаться а прибыль упадет.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:06

Re: Рынок ОВГЗ

  hispgg написав:Местные отделения не занимаются ЦБ и ничего в них "не понимают".
Я думаю Вы правы и решил поискать в своем городе банки с главным офисом. Кстати нашел. Банчег не большой но как не парадоксально ЦП занимается.. даже тарифы несколько ниже чем привел пан VASH..
https://www.banklviv.com/wp-content/uploads/2018/10/Taryfy-na-posluhy-depozytarnoi-ustanovy.pdf..
Відкриття рахунку в ЦП - 100 грн а не 500.
Зарахування, списання, переказ прав на ЦП - 0,03% від номінальної вартості
ЦП*, але не менше 50,00грн. і не більше 300,00грн....
І тд.. не хочу копіпастом займатися... але... как видите оказываеться тариф то не фиксированный.
То есть порог самоокупаемости по затратам может быть ниже.
Особенно если в вашем городе есть какие то небольшие локальные банчики.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:22

Джон По моим подсчетам точка безубыточности - 100к (при 18% и сравнение с депо 18%). По-моему стоит этим заниматься только когда все "прибыльные" банки забиты по 200к.

То есть порог самоокупаемости по затратам может быть ниже.

Может быть. У брокеров, которые работают с вторичным рынком вроде тарифы лучше, но крупные конторы все в Киеве.
Да и сравнивать тарифы очень сложно - много переменных, которые по-разному названы у разных контор.
hispgg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:35

Re: Рынок ОВГЗ

  hispgg написав:при 18% и сравнение с депо 18%
конкретно на данный момент времени, да 100% согласен многие банки подняли ставки по депо до 17% ..нет налогов с облигации но .. это актуально для больших сумм. И это на данный момент ситуация такая..Возможно в связи с выборами банчеги решили "жирку" поднабрать..
  hispgg написав:У брокеров, которые работают с вторичным рынком вроде тарифы лучше

А что имеете в виду под брокерами? Я с облигациями дело не имел (не учитывая целый мешок разноцветных облигаций мое бабушки времен СССР))).. Есть банк в нем открываю счет в ЦП и сотрудник банка (брокер) мне на него покупает облигации. Рассчитываюсь я за них с например гривенного счета моего, открытого в том же банке. А как открыть счет у "свободного" брокера? Завтра он заболел с летальным и ..фсе шеф.. фсе пропало))? Ведь даже если он купил мне ЦП то они не на банковском... а на ЕГО счету будут? Как то так выходит..Я ему перевожу у примеру деньги со своего гривенного счета в банке а он ЦП покупает себе и говорит .. вот парень есть у меня твои бумаги все окей.. и пака пака). Или надо что бы брокер потом перевел эти ЦП на счет в ЦП в баке мной открытый?
Кроме того если ОВГЗ хранятся у брокера и по купонам деньги то на него выплатят и погашение потом тоже.... а вот захочет или нет он перевести их мне вопрос иной уже. Даже не сомневаясь в кристальной) честности как то не очень когда крупные суммы зависят от воли одного человека.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:29

Джон
а банки ведь тоже болеют с летальным :D
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:41

Re: Рынок ОВГЗ

Это хорошо, что ОВГЗ защищены полностью, не надо думать про превышения лимитов ФГ.
Но есть одно из НО: После погашения сумма вклада с % падает на обычный счет в банке и вся защита испаряется .... Шустро надо думать что делать.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:48

  rasmus написав:,После погашения сумма вклада с % падает на обычный счет в банке и вся защита испаряется .... Шустро надо думать что делать.

...и куратор блокирует банковские переводы даже внутри банка :(
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:50

  J написав:
  rasmus написав:,После погашения сумма вклада с % падает на обычный счет в банке и вся защита испаряется .... Шустро надо думать что делать.

...и куратор блокирует банковские переводы даже внутри банка :(


?
расскажите подробнее пожалуйста
не понял .... это такой метод удержать клиента? ;-)
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:15

rasmus подробностей не знаю,
по общей информации
за 2 недели до ввода временной администрации в банк утративший ликвидность
уже куратор будет решать разрешить вам платеж внутри банка или нет
J
 
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