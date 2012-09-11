Джон написав:Если Вам не трудно то поделитесь своим опытом на примере названного выше банка. вот мне например с чего начать? Какая минимальная сумма в гривнах нужна хотя бы для самоокупаемости растрат.. с чего по сути начать?
Тарифы почти те же, что были несколько месяцев назад (когда писал Zzzzzzzz), несколько поднялись в ноябре. Открытие счета ЦБ - 500 Ведение 100 в мес Открытие счета "приватный" в банке - 100 Договор с брокером - 500 Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450)
Местные отделения не занимаются ЦБ и ничего в них "не понимают". Вообще. Говорить надо непосредственно с брокером и депозитариями. Здесь http://www.ukrgasbank.com/ru/private/se ... al_broker/ и на соседних страницах контакты. Я так понимаю, если в Киеве, то все проще. Можно к ним подъехать и достаточно быстро все сделать. Если же делать это через отделения в других городах (чем я сейчас занимаюсь), то все будет дольше и запутаннее. Сначала поговорить с киевскими, скинуть им свои данные. После этого в отделении объяснить чего ты хочешь и дальше все зависит от удачи и отделения.
Раджу відразу відкривати у банку мультівалютний рахунок, його відкриття вартує 150 гривень
VASH написав:Я спочатку відкрив рахунок у ЦП, далі мультивалютний поточний рахунок у банку.
Ага це зрозуміло перший крок...
VASH написав:підписав у торговця разове замовлення на покупку
а от саме "торговець" це особа в банку, чі то якась особа зі сторони?? Або то в банку зразу пропонують кого то там свого? Ну перші кроки більше меньше зрозуміло шо до чього.. дякую Вам. Все ж треба починати з рахунку в банку, а то я був сумнів що то парафія такіх як Универи обо там Капитали та ін. такі компаніі та рахунок там треба відкривати. ... Открытие счета ЦБ - 500 Ведение 100 в мес Открытие счета "приватный" в банке - 100 Договор с брокером - 500 Операции зачисления/списания - 450 (то есть 2*450) .. По факту расходная часть --500 +1200(100*12 мес)+100 счет + брокер 500 +950(зачисления/списания) = 3170 .. при доходности в 18% окупаемость входа = 18000 + тысяч. В общем не менее 50 а лучше 100 тыс иметь. Причем сидеть в облигации год так как если меньше то затраты не намного уменьшаться а прибыль упадет.
hispgg написав:Местные отделения не занимаются ЦБ и ничего в них "не понимают".
Я думаю Вы правы и решил поискать в своем городе банки с главным офисом. Кстати нашел. Банчег не большой но как не парадоксально ЦП занимается.. даже тарифы несколько ниже чем привел пан VASH.. https://www.banklviv.com/wp-content/uploads/2018/10/Taryfy-na-posluhy-depozytarnoi-ustanovy.pdf.. Відкриття рахунку в ЦП - 100 грн а не 500. Зарахування, списання, переказ прав на ЦП - 0,03% від номінальної вартості ЦП*, але не менше 50,00грн. і не більше 300,00грн.... І тд.. не хочу копіпастом займатися... але... как видите оказываеться тариф то не фиксированный. То есть порог самоокупаемости по затратам может быть ниже. Особенно если в вашем городе есть какие то небольшие локальные банчики.
Джон По моим подсчетам точка безубыточности - 100к (при 18% и сравнение с депо 18%). По-моему стоит этим заниматься только когда все "прибыльные" банки забиты по 200к.
То есть порог самоокупаемости по затратам может быть ниже.
Может быть. У брокеров, которые работают с вторичным рынком вроде тарифы лучше, но крупные конторы все в Киеве. Да и сравнивать тарифы очень сложно - много переменных, которые по-разному названы у разных контор.
конкретно на данный момент времени, да 100% согласен многие банки подняли ставки по депо до 17% ..нет налогов с облигации но .. это актуально для больших сумм. И это на данный момент ситуация такая..Возможно в связи с выборами банчеги решили "жирку" поднабрать..
hispgg написав:У брокеров, которые работают с вторичным рынком вроде тарифы лучше
А что имеете в виду под брокерами? Я с облигациями дело не имел (не учитывая целый мешок разноцветных облигаций мое бабушки времен СССР))).. Есть банк в нем открываю счет в ЦП и сотрудник банка (брокер) мне на него покупает облигации. Рассчитываюсь я за них с например гривенного счета моего, открытого в том же банке. А как открыть счет у "свободного" брокера? Завтра он заболел с летальным и ..фсе шеф.. фсе пропало))? Ведь даже если он купил мне ЦП то они не на банковском... а на ЕГО счету будут? Как то так выходит..Я ему перевожу у примеру деньги со своего гривенного счета в банке а он ЦП покупает себе и говорит .. вот парень есть у меня твои бумаги все окей.. и пака пака). Или надо что бы брокер потом перевел эти ЦП на счет в ЦП в баке мной открытый? Кроме того если ОВГЗ хранятся у брокера и по купонам деньги то на него выплатят и погашение потом тоже.... а вот захочет или нет он перевести их мне вопрос иной уже. Даже не сомневаясь в кристальной) честности как то не очень когда крупные суммы зависят от воли одного человека.
Это хорошо, что ОВГЗ защищены полностью, не надо думать про превышения лимитов ФГ. Но есть одно из НО: После погашения сумма вклада с % падает на обычный счет в банке и вся защита испаряется .... Шустро надо думать что делать.
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