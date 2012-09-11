rasmus подробностей не знаю,
по общей информации
за 2 недели до ввода временной администрации в банк утративший ликвидность
уже куратор будет решать разрешить вам платеж внутри банка или нет
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:15
rasmus подробностей не знаю,
по общей информации
за 2 недели до ввода временной администрации в банк утративший ликвидность
уже куратор будет решать разрешить вам платеж внутри банка или нет
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:23
понял, Вы довели ситуацию уже до этой точки ...
Пусть никогда не доходит до такого, но помнить про это как вариант развертывания событий каждый овгзшник должен!
Я читал где-то что при больших проблемах банка - первичного дилера ОВГЗ, купленные ценные бумаги ОВГЗ просто передаются в другой банк - дилер.
Но кто не успел после погашения ЦБ выскочить из проблемного банка превращается в .... - не будем думать про такое.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:52
Re: Рынок ОВГЗ
м да в принципе ОВГЗ защищены государством но банчег то сам может тоже.. того. Понятно если их погасили и они стали деньгами.. а если они в стадии бумажки? Тут же скорее вариант как барахлишко из ячейки на хранении скорее всего..ведь ЦБ на мое имя записаны.. или как?
|