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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:15

rasmus подробностей не знаю,
по общей информации
за 2 недели до ввода временной администрации в банк утративший ликвидность
уже куратор будет решать разрешить вам платеж внутри банка или нет
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:23

  J написав:rasmus подробностей не знаю,
по общей информации
за 2 недели до ввода временной администрации в банк утративший ликвидность
уже куратор будет решать разрешить вам платеж внутри банка или нет


понял, Вы довели ситуацию уже до этой точки ...
Пусть никогда не доходит до такого, но помнить про это как вариант развертывания событий каждый овгзшник должен!

Я читал где-то что при больших проблемах банка - первичного дилера ОВГЗ, купленные ценные бумаги ОВГЗ просто передаются в другой банк - дилер.

Но кто не успел после погашения ЦБ выскочить из проблемного банка превращается в .... - не будем думать про такое.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:52

Re: Рынок ОВГЗ

  J написав:а банки ведь тоже болеют с летальным
м да в принципе ОВГЗ защищены государством но банчег то сам может тоже.. того. Понятно если их погасили и они стали деньгами.. а если они в стадии бумажки? Тут же скорее вариант как барахлишко из ячейки на хранении скорее всего..ведь ЦБ на мое имя записаны.. или как?
Джон
 
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  #<1 ... 28293031
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