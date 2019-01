Додано: Чет 17 січ, 2019 19:23

J написав: rasmus подробностей не знаю,

по общей информации

за 2 недели до ввода временной администрации в банк утративший ликвидность

понял, Вы довели ситуацию уже до этой точки ...

Пусть никогда не доходит до такого, но помнить про это как вариант развертывания событий каждый овгзшник должен!



Я читал где-то что при больших проблемах банка - первичного дилера ОВГЗ, купленные ценные бумаги ОВГЗ просто передаются в другой банк - дилер.



"The quieter you become, the more you are able to hear"