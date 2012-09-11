RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:15

rasmus подробностей не знаю,
по общей информации
за 2 недели до ввода временной администрации в банк утративший ликвидность
уже куратор будет решать разрешить вам платеж внутри банка или нет
J
 
Повідомлень: 4289
З нами з: 19.01.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:23

  J написав:rasmus подробностей не знаю,
по общей информации
за 2 недели до ввода временной администрации в банк утративший ликвидность
уже куратор будет решать разрешить вам платеж внутри банка или нет


понял, Вы довели ситуацию уже до этой точки ...
Пусть никогда не доходит до такого, но помнить про это как вариант развертывания событий каждый овгзшник должен!

Я читал где-то что при больших проблемах банка - первичного дилера ОВГЗ, купленные ценные бумаги ОВГЗ просто передаются в другой банк - дилер.

Но кто не успел после погашения ЦБ выскочить из проблемного банка превращается в .... - не будем думать про такое.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 23.04.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:52

Re: Рынок ОВГЗ

  J написав:а банки ведь тоже болеют с летальным
м да в принципе ОВГЗ защищены государством но банчег то сам может тоже.. того. Понятно если их погасили и они стали деньгами.. а если они в стадии бумажки? Тут же скорее вариант как барахлишко из ячейки на хранении скорее всего..ведь ЦБ на мое имя записаны.. или как?
Джон
 
Повідомлень: 867
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:35

  Джон написав:
  J написав:а банки ведь тоже болеют с летальным
м да в принципе ОВГЗ защищены государством но банчег то сам может тоже.. того. Понятно если их погасили и они стали деньгами.. а если они в стадии бумажки? Тут же скорее вариант как барахлишко из ячейки на хранении скорее всего..ведь ЦБ на мое имя записаны.. или как?



В банке который идет в морг могут сделать все что угодно.
Если банк не внушает доверия можно просто перевести ОВГЗ с счета в ЦП из одного в другой банк.
ЦБ переводятся с одного счета в другой, как гривна. И ничего продавать не нужно.

Если банк захочет вас кинуть - он кинет.
Если частный брокер захочет вас кинуть - он кинет.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30484
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2999 раз.
Подякували: 5117 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08

Фондова біржа «Перспектива» визначила членів біржі-лідерів за показниками обсягу та кількості укладених договорів на біржі у 2018 році (в розрізі видів фінансових інструментів).

За підсумками 2018 року лідером на ринку державних облігацій визнано ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (найбільший об’єм торгів та найбільша кількість договорів), 2 місце - ПАТ "ПУМБ", 3 місце - АТ "ОТП БАНК" (за обсягом угод( та АБ "УКРГАЗБАНК" (за кількістю договорів). Сумарний об’єм торгів ОВДП на ФБ «Перспектива» за 2018 рік склав 121,8 млрд грн, кількість активних учасників торгів протягом року – 50.

Лідерами на ринку акцій визнано ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (найбільший об’єм торгів) та ТОВ "І-НВЕСТ" (найбільша кількість договорів). Сумарний об’єм торгів акціями склав 30 млн грн, кількість активних учасників торгів протягом року – 9.

Лідером на ринку облігацій підприємств визнано ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (найбільший об’єм торгів та найбільша кількість договорів). 2 місце - ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД", 3 місце - АТ "АЛЬФА-БАНК" (за обсягом угод( та ТОВ ФК "ФІНЕКС-УКРАЇНА" (за кількістю договорів). Сумарний об’єм торгів облігаціями підприємств склав 4,7 млрд грн, кількість активних учасників торгів протягом року – 26.

Лідерами на ринку похідних (деривативів) визнано ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ", ТОВ "КАСТОДІ-БРОК" та ТОВ "ФК "ЗАХІДІНВЕСТ". Сумарний об’єм торгів опціонними сертифікатами, державними деривативами та строковими контрактами склав 0,8 млрд грн, кількість активних учасників торгів протягом року – 10.

Сумарний об’єм торгів на ФБ «Перспектива» у 2018 р. склав 127,3 млрд грн, кількість договорів – 7,4 тис., кількість активних учасників торгів протягом року – 60.

http://www.fbp.com.ua/NewsEntry.aspx?id=6089




на жаль не знайшов подібної інформації по біржі ПФТС та УБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3995
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:31

greenozon

Все там есть, ищите.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30484
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2999 раз.
Подякували: 5117 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:32

Результати останніх розміщень паперів
і ставки дохідності

http://prntscr.com/mb3aue
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3995
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:56

Re: Рынок ОВГЗ

найшов такий сайт, що думаєте?

http://ffin.net.ua
jjjj75
 
Повідомлень: 79
З нами з: 04.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3414
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75
Как устроен фондовый рынок?
sansey » Суб 24 лис, 2012 19:14
1 2180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2012 12:22
double-u
Наш рынок снова хочет захватить Россея?! 1, 2, 3, 4
Anonymous » П'ят 17 сер, 2012 20:45
35 10865
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2012 11:54
LegalEquation

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66690)
24.01.2019 09:16
Беларусь (437)
24.01.2019 09:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.