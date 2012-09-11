rasmus подробностей не знаю,
по общей информации
за 2 недели до ввода временной администрации в банк утративший ликвидность
уже куратор будет решать разрешить вам платеж внутри банка или нет
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:15
rasmus подробностей не знаю,
по общей информации
за 2 недели до ввода временной администрации в банк утративший ликвидность
уже куратор будет решать разрешить вам платеж внутри банка или нет
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:23
понял, Вы довели ситуацию уже до этой точки ...
Пусть никогда не доходит до такого, но помнить про это как вариант развертывания событий каждый овгзшник должен!
Я читал где-то что при больших проблемах банка - первичного дилера ОВГЗ, купленные ценные бумаги ОВГЗ просто передаются в другой банк - дилер.
Но кто не успел после погашения ЦБ выскочить из проблемного банка превращается в .... - не будем думать про такое.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 19:52
Re: Рынок ОВГЗ
м да в принципе ОВГЗ защищены государством но банчег то сам может тоже.. того. Понятно если их погасили и они стали деньгами.. а если они в стадии бумажки? Тут же скорее вариант как барахлишко из ячейки на хранении скорее всего..ведь ЦБ на мое имя записаны.. или как?
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:35
В банке который идет в морг могут сделать все что угодно.
Если банк не внушает доверия можно просто перевести ОВГЗ с счета в ЦП из одного в другой банк.
ЦБ переводятся с одного счета в другой, как гривна. И ничего продавать не нужно.
Если банк захочет вас кинуть - он кинет.
Если частный брокер захочет вас кинуть - он кинет.
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08
Фондова біржа «Перспектива» визначила членів біржі-лідерів за показниками обсягу та кількості укладених договорів на біржі у 2018 році (в розрізі видів фінансових інструментів).
За підсумками 2018 року лідером на ринку державних облігацій визнано ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (найбільший об’єм торгів та найбільша кількість договорів), 2 місце - ПАТ "ПУМБ", 3 місце - АТ "ОТП БАНК" (за обсягом угод( та АБ "УКРГАЗБАНК" (за кількістю договорів). Сумарний об’єм торгів ОВДП на ФБ «Перспектива» за 2018 рік склав 121,8 млрд грн, кількість активних учасників торгів протягом року – 50.
Лідерами на ринку акцій визнано ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (найбільший об’єм торгів) та ТОВ "І-НВЕСТ" (найбільша кількість договорів). Сумарний об’єм торгів акціями склав 30 млн грн, кількість активних учасників торгів протягом року – 9.
Лідером на ринку облігацій підприємств визнано ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (найбільший об’єм торгів та найбільша кількість договорів). 2 місце - ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД", 3 місце - АТ "АЛЬФА-БАНК" (за обсягом угод( та ТОВ ФК "ФІНЕКС-УКРАЇНА" (за кількістю договорів). Сумарний об’єм торгів облігаціями підприємств склав 4,7 млрд грн, кількість активних учасників торгів протягом року – 26.
Лідерами на ринку похідних (деривативів) визнано ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ", ТОВ "КАСТОДІ-БРОК" та ТОВ "ФК "ЗАХІДІНВЕСТ". Сумарний об’єм торгів опціонними сертифікатами, державними деривативами та строковими контрактами склав 0,8 млрд грн, кількість активних учасників торгів протягом року – 10.
Сумарний об’єм торгів на ФБ «Перспектива» у 2018 р. склав 127,3 млрд грн, кількість договорів – 7,4 тис., кількість активних учасників торгів протягом року – 60.
на жаль не знайшов подібної інформації по біржі ПФТС та УБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:32
Результати останніх розміщень паперів
і ставки дохідності
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 січ, 2019 07:56
Re: Рынок ОВГЗ
найшов такий сайт, що думаєте?
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