Можете передзвонити
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:00
UX-2019
Можете передзвонити
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:45
UX-2019
Доцільно працювати від 200К
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Додано: Чет 24 січ, 2019 19:49
варто ознайомитись із цим перед прийняттям рішення
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Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:38
Там идет описание российского . В Украине работает украинский. Хрен их знает связаны ли они , но по итогам года на ПФТС они занимали 41 место
Годовые итоги торгов на ПФТС
А вообще работайте только с первой десяткой из рейтинга и не морочьте себе голову.
Живите своим умом!
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