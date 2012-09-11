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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:00

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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:49

  jjjj75 написав:найшов такий сайт, що думаєте?

http://ffin.net.ua


варто ознайомитись із цим перед прийняттям рішення

http://freedom-finance.pro
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:38

  greenozon написав:
  jjjj75 написав:найшов такий сайт, що думаєте?

http://ffin.net.ua


варто ознайомитись із цим перед прийняттям рішення

http://freedom-finance.pro


Там идет описание российского . В Украине работает украинский. Хрен их знает связаны ли они , но по итогам года на ПФТС они занимали 41 место
Годовые итоги торгов на ПФТС
http://www.pfts.ua/news/3136-pidsumki-t ... 2018-rotsi

А вообще работайте только с первой десяткой из рейтинга и не морочьте себе голову.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 22:05

  jjjj75 написав:найшов такий сайт, що думаєте?

http://ffin.net.ua

мне не понятно за чей счет они будут гасить курсовые разницы при продаже и выкупе доларовых бумаг за гривну
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:12

Re: Рынок ОВГЗ

  zzzzzz написав:Там идет описание российского . В Украине работает украинский. Хрен их знает связаны ли они , но по итогам года на ПФТС они занимали 41 место
Годовые итоги торгов на ПФТС

Африканское турне МММ: в Нигерии 2,5 миллиона человек вложили деньги в компанию Мавроди
https://russian.rt.com/world/article/33 ... ki-mavrodi
Три миллиона обманутых МММ нигерийцев жаждут расправы над Мавроди
https://www.ntv.ru/novosti/1753599/
Мавроди вовлек в новую финансовую пирамиду половину Африки
https://www.ntv.ru/novosti/1667019/

Там тоже верили в чудо :shock:
YuriySVik
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