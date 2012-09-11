Можете передзвонити
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:00
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Додано: Чет 24 січ, 2019 19:45
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Доцільно працювати від 200К
+50грн !
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Додано: Чет 24 січ, 2019 19:49
варто ознайомитись із цим перед прийняттям рішення
+50грн !
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Додано: Чет 24 січ, 2019 20:38
Там идет описание российского . В Украине работает украинский. Хрен их знает связаны ли они , но по итогам года на ПФТС они занимали 41 место
Годовые итоги торгов на ПФТС
А вообще работайте только с первой десяткой из рейтинга и не морочьте себе голову.
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 січ, 2019 22:05
мне не понятно за чей счет они будут гасить курсовые разницы при продаже и выкупе доларовых бумаг за гривну
Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:12
Re: Рынок ОВГЗ
Африканское турне МММ: в Нигерии 2,5 миллиона человек вложили деньги в компанию Мавроди
Три миллиона обманутых МММ нигерийцев жаждут расправы над Мавроди
Мавроди вовлек в новую финансовую пирамиду половину Африки
Там тоже верили в чудо
Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:58
Цитата из статьи:
ffin.net.ua и ffin.ru - одинаковые название и логотипы. Только на украинском сайте они так пиаряться о большом количестве стран, в которых работают, приводят Киргизстан, Казахстан и тот-же Узбекистан, но почему-то позорно не упоминают паРашу.
Кстати, домены net.ua предназначены для сетевых (интернет) компаний, хотя там может зарегистрироваться любой. Для коммерческих компаний есть домены com.ua Ну и для владельцев торговых марок - .ua. Хорошо, что хотя-бы не ffin.ucoz.ru и не мыло с @mail.ru
Еще с юношества запомнил такое правило: серьезная компания не может иметь емайл на бесплатном маил.ру или хотмайл.ком
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:25
ОДВП через Укр-Газ Банк
В общем. Если вдруг эту тему будет читать кто-то такой же как я, то УкрГаз Банк не имеет ограничений по сумме для работы с физ лицами. Можно купить хоть 1 бумагу (но в убыток себе конечно же ).
Нужно учитывать размеры комиссии для каждой конкретной суммы сделки и сравнить ее с другими возможными вариантами вложений. Если за вычетом комиссий ОВГЗ будут в +, то почему бы и нет.
В просчет комиссии нужно включать: 1) стоимость брокера, 2) стоимость операций в депозитарие (открытие, закрытие счета, зачисление, списание ЦБ, учет на счету, обслуживание счета, комиссии при выплате купонов, стоимость информ обслуживания), 3) банковские комиссии (ввод-вывод средств) 4) налоги (1,5% для ОВГЗ)
Так же стоит обратить внимание на возможность реинвестировать прибыль (может повлиять на итоговую доходность).
Может быть это кому-то поможет принять решение, а может и нет
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:51
Re: Рынок ОВГЗ
Так а что с налогообложением инвест и процентного дохода от ОВГЗ? В НК вроде включили в базу налогообложения, кто уточнял по факту?
В игноре: ок. 30 профилей (ок. 50% сообщений ветки Валютный рынок)
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:21
Укргаз кстате юрлиц щас щарит абонкой по счету в ЦБ 500грн в месяц
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