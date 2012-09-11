Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:58

zzzzzz написав: Там идет описание российского . В Украине работает украинский. Там идет описание российского . В Украине работает украинский.

Заметим, лезут со своими предложениями "поиграть на бирже" мошенники из Фридом Финанс к наиболее не образованным и слабо понимающим людям в том, что такое рынки. Выбраны государства бывшего СССР, причем страны НИЩИЕ !!! В данном случае речь идет об Узбекистане.

Еще с юношества запомнил такое правило: серьезная компания не может иметь емайл на бесплатном маил.ру или хотмайл.ком

Цитата из статьи:- одинаковые название и логотипы. Только на украинском сайте они так пиаряться о большом количестве стран, в которых работают, приводят Киргизстан, Казахстан и тот-же Узбекистан, но почему-то позорно не упоминают паРашу.Кстати, доменыпредназначены для сетевых (интернет) компаний, хотя там может зарегистрироваться любой. Для коммерческих компаний есть доменыНу и для владельцев торговых марок -. Хорошо, что хотя-бы не ffin.ucoz.ru и не мыло с @mail.ru