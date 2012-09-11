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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:42

  Specu написав:Так а что с налогообложением инвест и процентного дохода от ОВГЗ? В НК вроде включили в базу налогообложения, кто уточнял по факту?



Из того, что я вижу в налоговом кодексе - купон все так же не облагается налогом, а вот если приторговывать ОВГЗ, то на инвест разницу налог заплатить придется.
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:50

Specu

Якщо причитатись до ПК, то там залишили прибуток з ОВДП, такий що не оподатковується.
ZaasIngus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:02

  UX-2019 написав:
  Specu написав:Так а что с налогообложением инвест и процентного дохода от ОВГЗ? В НК вроде включили в базу налогообложения, кто уточнял по факту?



Из того, что я вижу в налоговом кодексе - купон все так же не облагается налогом, а вот если приторговывать ОВГЗ, то на инвест разницу налог заплатить придется.


И купон и инвест разница облагаются одинаково.
Вс 1,5%
Ндфл нет
Живите своим умом!
zzzzzz
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