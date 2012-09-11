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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:42
Specu написав:
Так а что с налогообложением инвест и процентного дохода от ОВГЗ? В НК вроде включили в базу налогообложения, кто уточнял по факту?
Из того, что я вижу в налоговом кодексе - купон все так же не облагается налогом, а вот если приторговывать ОВГЗ, то на инвест разницу налог заплатить придется.
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UX-2019
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:50
Specu
Якщо причитатись до ПК, то там залишили прибуток з ОВДП, такий що не оподатковується.
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ZaasIngus
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Додано: Суб 26 січ, 2019 12:02
UX-2019 написав: Specu написав:
Так а что с налогообложением инвест и процентного дохода от ОВГЗ? В НК вроде включили в базу налогообложения, кто уточнял по факту?
Из того, что я вижу в налоговом кодексе - купон все так же не облагается налогом, а вот если приторговывать ОВГЗ, то на инвест разницу налог заплатить придется.
И купон и инвест разница облагаются одинаково.
Вс 1,5%
Ндфл нет
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:11
Здравствуйте,
Кто-то может подсказать где можно посмотреть информацию по облигации, включая ставку по купону, если у меня есть только ISIN код облигации?
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avis
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:29
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/01.01.2019.xlsx
avis написав:
Здравствуйте,
Кто-то может подсказать где можно посмотреть информацию по облигации, включая ставку по купону, если у меня есть только ISIN код облигации?
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