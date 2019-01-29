Из того, что я вижу в налоговом кодексе - купон все так же не облагается налогом, а вот если приторговывать ОВГЗ, то на инвест разницу налог заплатить придется.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:42
Из того, что я вижу в налоговом кодексе - купон все так же не облагается налогом, а вот если приторговывать ОВГЗ, то на инвест разницу налог заплатить придется.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:50
Specu
Якщо причитатись до ПК, то там залишили прибуток з ОВДП, такий що не оподатковується.
Додано: Суб 26 січ, 2019 12:02
И купон и инвест разница облагаются одинаково.
Вс 1,5%
Ндфл нет
Живите своим умом!
Додано: Нед 27 січ, 2019 16:11
Здравствуйте,
Кто-то может подсказать где можно посмотреть информацию по облигации, включая ставку по купону, если у меня есть только ISIN код облигации?
Додано: Нед 27 січ, 2019 20:29
Додано: Вів 29 січ, 2019 16:05
Перший пішов
лафа закінчилась
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Шановний клієнт!
Компанія ICU повідомляє Вас про зміну тарифу депозитарної установи, а саме за перерахування грошових коштів, які є результатом погашення боргових ЦП та/або виплати доходів за ЦП на Ваш банківський рахунок в іноземній валюті, що буде становити 25$ за операцію.
Зміни вступають в силу з 07.02.2018 р..
Збільшення комісії за перерахування коштів в іноземній валюті зумовлено збільшенням комісії банку, що обслуговує Депозитарну установу.
Більш детальна інформація у вкладенні.
Дякуємо за розуміння!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:41
процесс явно ускорился
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (Гривня) 29/01/2019
Термін погашення облігацій 01.05.2019
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 19.5
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 3 691 796 490.24
Термін погашення облігацій 03.07.2019
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 18.98
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн). 1 974 604 991.16
Термін погашення облігацій 10.07.2019
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 18.96
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн). 1 806 019 848.00
Термін погашення облігацій 06.11.2019
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)18.5
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн). 1 338 787 600.20
Термін погашення облігацій 29.01.2020
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 18.47
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн). 175 279 598.28
Всего на сумму почти 9 млрд. грн + 5 с небольшим миллионов ЕВРО и 330 699 618.69 долларов под 6,25-7,25% годовых. Или 17,5 млрд. в гривневом эквиваленте всего за неделю. При планировавшемся годовом объеме займов в 90 млрд. для сбалансирования дефицита бюджета + 272-х - для погашения старых займов.
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