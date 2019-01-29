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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:42

  Specu написав:Так а что с налогообложением инвест и процентного дохода от ОВГЗ? В НК вроде включили в базу налогообложения, кто уточнял по факту?



Из того, что я вижу в налоговом кодексе - купон все так же не облагается налогом, а вот если приторговывать ОВГЗ, то на инвест разницу налог заплатить придется.
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:50

Specu

Якщо причитатись до ПК, то там залишили прибуток з ОВДП, такий що не оподатковується.
ZaasIngus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:02

  UX-2019 написав:
  Specu написав:Так а что с налогообложением инвест и процентного дохода от ОВГЗ? В НК вроде включили в базу налогообложения, кто уточнял по факту?



Из того, что я вижу в налоговом кодексе - купон все так же не облагается налогом, а вот если приторговывать ОВГЗ, то на инвест разницу налог заплатить придется.


И купон и инвест разница облагаются одинаково.
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Ндфл нет
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:11

Здравствуйте,

Кто-то может подсказать где можно посмотреть информацию по облигации, включая ставку по купону, если у меня есть только ISIN код облигации?
avis
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:29

  avis написав:Здравствуйте,

Кто-то может подсказать где можно посмотреть информацию по облигации, включая ставку по купону, если у меня есть только ISIN код облигации?

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/01.01.2019.xlsx
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:05

Перший пішов :)
лафа закінчилась

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Шановний клієнт!

Компанія ICU повідомляє Вас про зміну тарифу депозитарної установи, а саме за перерахування грошових коштів, які є результатом погашення боргових ЦП та/або виплати доходів за ЦП на Ваш банківський рахунок в іноземній валюті, що буде становити 25$ за операцію.

Зміни вступають в силу з 07.02.2018 р..

Збільшення комісії за перерахування коштів в іноземній валюті зумовлено збільшенням комісії банку, що обслуговує Депозитарну установу.


Більш детальна інформація у вкладенні.

Дякуємо за розуміння!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:41

процесс явно ускорился
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (Гривня) 29/01/2019
Термін погашення облігацій 01.05.2019
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 19.5
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 3 691 796 490.24
Термін погашення облігацій 03.07.2019
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 18.98
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн). 1 974 604 991.16
Термін погашення облігацій 10.07.2019
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 18.96
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн). 1 806 019 848.00
Термін погашення облігацій 06.11.2019
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)18.5
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн). 1 338 787 600.20
Термін погашення облігацій 29.01.2020
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 18.47
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн). 175 279 598.28
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... &currency=
Всего на сумму почти 9 млрд. грн + 5 с небольшим миллионов ЕВРО и 330 699 618.69 долларов под 6,25-7,25% годовых. Или 17,5 млрд. в гривневом эквиваленте всего за неделю. При планировавшемся годовом объеме займов в 90 млрд. для сбалансирования дефицита бюджета + 272-х - для погашения старых займов.
Волгарь
 
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