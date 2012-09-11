Додано: Сер 30 січ, 2019 17:50

Но вообще не очень юзер-френдли у нас система сбыта ОВГЗ физлицам.



Чтобы купить облигации на $100K, нужно преодолеть бег с препятствиями.

1. Снять доллар в Ощаде (ибо дорого по безналу выводить)

2. Внести кэш на Прокредит

3. Продать доллар на межбанке

4. Отправить гривню на Приват

5. Отправить родимую на Универ

Путь грошиков домой тоже не безоблачный - нужно снова через 2 банка проводить.



Итого затраты материальные: 0.2% за межбанк и 3 грн за отправку из Привата (ну и еще есть абонплата Прокредита).

Затраты времени: неделя (Прокредит 4 дня не мог решить, подходят ли им мои документы подтверждающие и потом в последний момент решил, что с Универом не гоже им якшаться).



Не могу вот теперь определиться - это все записать в пэрэмогу или покращення...