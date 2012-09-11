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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:09

Re: Рынок ОВГЗ

UPD:
Универ подсказал вариант Привата.
- Вход денег бесплатный (на карту Универсальная).
- Перечисление по Украине 3 грн, ограничение 999999 грн за один платеж, количество платежей не ограничено.
- Обналичивание 0.5% через Карту для выплат (ну или в другой банк типа Альфы или Прокредита отправлять на бесплатное обналичивание).
На межбанк нельзя ходить через Приват.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:33

  once_upon_a_time написав:UPD:
Универ подсказал вариант Привата.
- Вход денег бесплатный (на карту Универсальная).
- Перечисление по Украине 3 грн, ограничение 999999 грн за один платеж, количество платежей не ограничено.
- Обналичивание 0.5% через Карту для выплат (ну или в другой банк типа Альфы или Прокредита отправлять на бесплатное обналичивание).
На межбанк нельзя ходить через Приват.


Ну вот видите, все разрулилось.
С учетом выборов в случаи проигрыша ПП могут начать трусить ICU , просто предупреждаю что бы учитывали этот факт.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:33

  zzzzzz написав:С учетом выборов в случаи проигрыша ПП могут начать трусить ICU , просто предупреждаю что бы учитывали этот факт.

Ну как бы да.
По той информации, что можно нагуглить, у ICU гораздо больше неоднозначных операций за душой, чем у Универа, да и масштабы там поболее. Я не знаток этих дел, но мелькала всякая интересная инфа, потом все утихло.
Универ СБУ усиленно трясла, да так ничего не натрясла. Знак хороший. ICU же вроде никто не трогает, ибо друзи при влади.
Поглядим, недолго осталось...
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:44

  once_upon_a_time написав:UPD:
Универ подсказал вариант Привата.
- Вход денег бесплатный (на карту Универсальная).
- Перечисление по Украине 3 грн, ограничение 999999 грн за один платеж, количество платежей не ограничено.
- Обналичивание 0.5% через Карту для выплат (ну или в другой банк типа Альфы или Прокредита отправлять на бесплатное обналичивание).
На межбанк нельзя ходить через Приват.

В Альфе точно агромезные комиссии?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:50

Re: Рынок ОВГЗ

Но вообще не очень юзер-френдли у нас система сбыта ОВГЗ физлицам.

Чтобы купить облигации на $100K, нужно преодолеть бег с препятствиями.
1. Снять доллар в Ощаде (ибо дорого по безналу выводить)
2. Внести кэш на Прокредит
3. Продать доллар на межбанке
4. Отправить гривню на Приват
5. Отправить родимую на Универ
Путь грошиков домой тоже не безоблачный - нужно снова через 2 банка проводить.

Итого затраты материальные: 0.2% за межбанк и 3 грн за отправку из Привата (ну и еще есть абонплата Прокредита).
Затраты времени: неделя (Прокредит 4 дня не мог решить, подходят ли им мои документы подтверждающие и потом в последний момент решил, что с Универом не гоже им якшаться).

Не могу вот теперь определиться - это все записать в пэрэмогу или покращення...
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:52

  demichh написав:В Альфе точно агромезные комиссии?

До 400 тыс грн в месяц - нет комиссий, т.к. можно отправить через ебанк.
Выше этой суммы - отправка только через отделение, и стоит сие удовольствие всего 1% Ваших кровных.
Поправьте, если я что-то упустил.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:56

  once_upon_a_time написав:UPD:
Универ подсказал вариант Привата.
- Вход денег бесплатный (на карту Универсальная).
- Перечисление по Украине 3 грн, ограничение 999999 грн за один платеж, количество платежей не ограничено.
- Обналичивание 0.5% через Карту для выплат (ну или в другой банк типа Альфы или Прокредита отправлять на бесплатное обналичивание).
На межбанк нельзя ходить через Приват.

в Привате такой момент : платеж отправляется на следующий день.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:58

once_upon_a_time
а что в Привате с финмониторингом если пополнить карту на 999999 ?
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:03

  once_upon_a_time написав:
  demichh написав:В Альфе точно агромезные комиссии?

До 400 тыс грн в месяц - нет комиссий, т.к. можно отправить через ебанк.
Выше этой суммы - отправка только через отделение, и стоит сие удовольствие всего 1% Ваших кровных.
Поправьте, если я что-то упустил.

отправка займет 3 дня
и Универ возьмет 120 грн за зачисление 8 платежей
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