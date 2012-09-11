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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:08

  J написав:
  once_upon_a_time написав:
  demichh написав:В Альфе точно агромезные комиссии?

До 400 тыс грн в месяц - нет комиссий, т.к. можно отправить через ебанк.
Выше этой суммы - отправка только через отделение, и стоит сие удовольствие всего 1% Ваших кровных.
Поправьте, если я что-то упустил.

отправка займет 3 дня
и Универ возьмет 120 грн за зачисление 8 платежей

Точно, спасибо за дополнение.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:11

  once_upon_a_time написав:,Прокредит 4 дня не мог решить, подходят ли им мои документы подтверждающие,

над какими документами они думают 4 дня?
это депозитный договор из ощада?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:13

  J написав:
  once_upon_a_time написав:,Прокредит 4 дня не мог решить, подходят ли им мои документы подтверждающие,

над какими документами они думают 4 дня?
это депозитный договор из ощада?

Мои декларации по единому налогу из кабинета налогоплательщика.
Сказали, им документы Ощада до лампочки.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:14

  once_upon_a_time написав:
  J написав:once_upon_a_time
а что в Привате с финмониторингом если пополнить карту на 999999 ?

Туман, покрытый мраком.

Сказали, нужны подтверждающие документы, если пополнение наличкой.
Причем, что за документы, поддержка не сказала, предложили выяснить в отделении. Но, т.к. я буду заводить по безналу, выяснять не стал (сказали, что при безнальном входе проверок нет).
При отправке же большой суммы с Привата, сказали, что позвонят из службы безопасности, но, опять же, заранее никакие документы не требуются.

Странно это все.
Проверю на собственном опыте.
У меня все белое, просто головняк лишний из-за того, что в каждом банке свои правила.


Я заносил налом приличную сумму на карту.
Никто ничего не спрашивал.
Молча зачислили за 5 минут.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:24

  once_upon_a_time написав:,
Мои декларации по единому налогу из кабинета налогоплательщика.
Сказали, им документы Ощада до лампочки.

с такой суммой еще и в Универ ети декларации прийдется отправить
J
 
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