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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:08
J написав: once_upon_a_time написав: demichh написав:
В Альфе точно агромезные комиссии?
До 400 тыс грн в месяц - нет комиссий, т.к. можно отправить через ебанк.
Выше этой суммы - отправка только через отделение, и стоит сие удовольствие всего 1% Ваших кровных.
Поправьте, если я что-то упустил.
отправка займет 3 дня
и Универ возьмет 120 грн за зачисление 8 платежей
Точно, спасибо за дополнение.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:11
once_upon_a_time написав:
,Прокредит 4 дня не мог решить, подходят ли им мои документы подтверждающие,
над какими документами они думают 4 дня?
это депозитный договор из ощада?
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:13
J написав: once_upon_a_time написав:
,Прокредит 4 дня не мог решить, подходят ли им мои документы подтверждающие,
над какими документами они думают 4 дня?
это депозитный договор из ощада?
Мои декларации по единому налогу из кабинета налогоплательщика.
Сказали, им документы Ощада до лампочки.
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once_upon_a_time
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:14
once_upon_a_time написав: J написав:once_upon_a_time
а что в Привате с финмониторингом если пополнить карту на 999999 ?
Туман, покрытый мраком.
Сказали, нужны подтверждающие документы, если пополнение наличкой.
Причем, что за документы, поддержка не сказала, предложили выяснить в отделении. Но, т.к. я буду заводить по безналу, выяснять не стал (сказали, что при безнальном входе проверок нет).
При отправке же большой суммы с Привата, сказали, что позвонят из службы безопасности, но, опять же, заранее никакие документы не требуются.
Странно это все.
Проверю на собственном опыте.
У меня все белое, просто головняк лишний из-за того, что в каждом банке свои правила.
Я заносил налом приличную сумму на карту.
Никто ничего не спрашивал.
Молча зачислили за 5 минут.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:24
once_upon_a_time написав:
,
Мои декларации по единому налогу из кабинета налогоплательщика.
Сказали, им документы Ощада до лампочки.
с такой суммой еще и в Универ ети декларации прийдется отправить
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