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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:08

  J написав:
  once_upon_a_time написав:
  demichh написав:В Альфе точно агромезные комиссии?

До 400 тыс грн в месяц - нет комиссий, т.к. можно отправить через ебанк.
Выше этой суммы - отправка только через отделение, и стоит сие удовольствие всего 1% Ваших кровных.
Поправьте, если я что-то упустил.

отправка займет 3 дня
и Универ возьмет 120 грн за зачисление 8 платежей

Точно, спасибо за дополнение.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:11

  once_upon_a_time написав:,Прокредит 4 дня не мог решить, подходят ли им мои документы подтверждающие,

над какими документами они думают 4 дня?
это депозитный договор из ощада?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:13

  J написав:
  once_upon_a_time написав:,Прокредит 4 дня не мог решить, подходят ли им мои документы подтверждающие,

над какими документами они думают 4 дня?
это депозитный договор из ощада?

Мои декларации по единому налогу из кабинета налогоплательщика.
Сказали, им документы Ощада до лампочки.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:14

  once_upon_a_time написав:
  J написав:once_upon_a_time
а что в Привате с финмониторингом если пополнить карту на 999999 ?

Туман, покрытый мраком.

Сказали, нужны подтверждающие документы, если пополнение наличкой.
Причем, что за документы, поддержка не сказала, предложили выяснить в отделении. Но, т.к. я буду заводить по безналу, выяснять не стал (сказали, что при безнальном входе проверок нет).
При отправке же большой суммы с Привата, сказали, что позвонят из службы безопасности, но, опять же, заранее никакие документы не требуются.

Странно это все.
Проверю на собственном опыте.
У меня все белое, просто головняк лишний из-за того, что в каждом банке свои правила.


Я заносил налом приличную сумму на карту.
Никто ничего не спрашивал.
Молча зачислили за 5 минут.
avis
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:24

  once_upon_a_time написав:,
Мои декларации по единому налогу из кабинета налогоплательщика.
Сказали, им документы Ощада до лампочки.

с такой суммой еще и в Универ ети декларации прийдется отправить
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:46

  avis написав:
  once_upon_a_time написав:
  J написав:once_upon_a_time
а что в Привате с финмониторингом если пополнить карту на 999999 ?

Туман, покрытый мраком.

Сказали, нужны подтверждающие документы, если пополнение наличкой.
Причем, что за документы, поддержка не сказала, предложили выяснить в отделении. Но, т.к. я буду заводить по безналу, выяснять не стал (сказали, что при безнальном входе проверок нет).
При отправке же большой суммы с Привата, сказали, что позвонят из службы безопасности, но, опять же, заранее никакие документы не требуются.

Странно это все.
Проверю на собственном опыте.
У меня все белое, просто головняк лишний из-за того, что в каждом банке свои правила.


Я заносил налом приличную сумму на карту.
Никто ничего не спрашивал.
Молча зачислили за 5 минут.


Только в том случае, если вы являетесь клиентом этого банка и эта сумма не противоречит вашей истории, иначе без паспорта только 15т и без доков обычно не более 500т.
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starsn
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:51

  once_upon_a_time написав:
  J написав:
  once_upon_a_time написав:,Прокредит 4 дня не мог решить, подходят ли им мои документы подтверждающие,

над какими документами они думают 4 дня?
это депозитный договор из ощада?

Мои декларации по единому налогу из кабинета налогоплательщика.
Сказали, им документы Ощада до лампочки.


Это все зависит непосредственно от желания руководителя отделения, если захочет, то депозитного договора с Ощада с кассовым ордером на выдачу средств после его окончания будет достаточно, зачастую для сумм ощутимо более 2мио грн.
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starsn
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:28

Re: Рынок ОВГЗ

  starsn написав:если захочет, то депозитного договора с Ощада с кассовым ордером на выдачу средств после его окончания будет достаточно


ніякий депозитний договір не є підставою щодо походження грошей.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:30

Re: Рынок ОВГЗ

  once_upon_a_time написав:1. Снять доллар в Ощаде (ибо дорого по безналу выводить)
2. Внести кэш на Прокредит
3. Продать доллар на межбанке
4. Отправить гривню на Приват


а ви не хочете дочекатись 7 лютого?
ходять стійкі чутки, що можна буде напряму за валюту купувати валютні ОВДП (фізикам)
імхо продаж-купівля грн це вагомі втрати.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:47

  greenozon написав:
  starsn написав:если захочет, то депозитного договора с Ощада с кассовым ордером на выдачу средств после его окончания будет достаточно


ніякий депозитний договір не є підставою щодо походження грошей.


Дещо дивує, особисто зібрав депозитні договори за останні 20 років. Інколи, в окремих банках, задавали питання - ставив заповнений договорами портфель, так усі питання знімалися.
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