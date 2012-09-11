J написав: once_upon_a_time

а что в Привате с финмониторингом если пополнить карту на 999999 ? а что в Привате с финмониторингом если пополнить карту на 999999 ?

Туман, покрытый мраком.Сказали, нужны подтверждающие документы, если пополнение наличкой.Причем, что за документы, поддержка не сказала, предложили выяснить в отделении. Но, т.к. я буду заводить по безналу, выяснять не стал (сказали, что при безнальном входе проверок нет).При отправке же большой суммы с Привата, сказали, что позвонят из службы безопасности, но, опять же, заранее никакие документы не требуются.Странно это все.Проверю на собственном опыте.У меня все белое, просто головняк лишний из-за того, что в каждом банке свои правила.