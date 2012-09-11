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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 січ, 2019 00:24
greenozon написав: once_upon_a_time написав:
1. Снять доллар в Ощаде (ибо дорого по безналу выводить)
2. Внести кэш на Прокредит
3. Продать доллар на межбанке
4. Отправить гривню на Приват
а ви не хочете дочекатись 7 лютого?
ходять стійкі чутки, що можна буде напряму за валюту купувати валютні ОВДП (фізикам)
імхо продаж-купівля грн це вагомі втрати.
Да, я тоже задавался этим вопросом.
Универ ответил, что через них по-прежнему покупать можно будет только за гривну, а банки, как я понял, не ранее чем через месяц в реальности это воплотят. Ждать же месяц - это обойдется дороже, чем потери на курсе и комиссиях.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 01:38
once_upon_a_time написав: greenozon написав: once_upon_a_time написав:
1. Снять доллар в Ощаде (ибо дорого по безналу выводить)
2. Внести кэш на Прокредит
3. Продать доллар на межбанке
4. Отправить гривню на Приват
а ви не хочете дочекатись 7 лютого?
ходять стійкі чутки, що можна буде напряму за валюту купувати валютні ОВДП (фізикам)
імхо продаж-купівля грн це вагомі втрати.
Да, я тоже задавался этим вопросом.
Универ ответил, что через них по-прежнему покупать можно будет только за гривну, а банки, как я понял, не ранее чем через месяц в реальности это воплотят. Ждать же месяц - это обойдется дороже, чем потери на курсе и комиссиях.
Вы валютные покупать собираетесь ?
Живите своим умом!
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