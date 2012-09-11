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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 00:24

  greenozon написав:
  once_upon_a_time написав:1. Снять доллар в Ощаде (ибо дорого по безналу выводить)
2. Внести кэш на Прокредит
3. Продать доллар на межбанке
4. Отправить гривню на Приват


а ви не хочете дочекатись 7 лютого?
ходять стійкі чутки, що можна буде напряму за валюту купувати валютні ОВДП (фізикам)
імхо продаж-купівля грн це вагомі втрати.

Да, я тоже задавался этим вопросом.
Универ ответил, что через них по-прежнему покупать можно будет только за гривну, а банки, как я понял, не ранее чем через месяц в реальности это воплотят. Ждать же месяц - это обойдется дороже, чем потери на курсе и комиссиях.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 01:38

  once_upon_a_time написав:
  greenozon написав:
  once_upon_a_time написав:1. Снять доллар в Ощаде (ибо дорого по безналу выводить)
2. Внести кэш на Прокредит
3. Продать доллар на межбанке
4. Отправить гривню на Приват


а ви не хочете дочекатись 7 лютого?
ходять стійкі чутки, що можна буде напряму за валюту купувати валютні ОВДП (фізикам)
імхо продаж-купівля грн це вагомі втрати.

Да, я тоже задавался этим вопросом.
Универ ответил, что через них по-прежнему покупать можно будет только за гривну, а банки, как я понял, не ранее чем через месяц в реальности это воплотят. Ждать же месяц - это обойдется дороже, чем потери на курсе и комиссиях.


Вы валютные покупать собираетесь ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:45

  zzzzzz написав:Вы валютные покупать собираетесь ?

Да, по результатам борьбы жадности со страхом победил страх.
У меня и так уже значительный кусок активов в нацвалюте оказался из-за регулярных закупок гривневых ОВГЗ.
В преддверии смутного времени лучше текущей котлетой в доллар, пожалуй, пойду.
Гулять, так не на все.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:03

  greenozon написав:
  starsn написав:если захочет, то депозитного договора с Ощада с кассовым ордером на выдачу средств после его окончания будет достаточно


ніякий депозитний договір не є підставою щодо походження грошей.


Меня очень радует что вы очень уверенный в себе человек), но позвольте с вами не согласиться, как человек обладающим опытом, знанием реального состояния дел в данном вопросе, а главное практикой) В определенных случаях и объемах их все же будет достаточно, даже для покупки ОВГЗ банками(а там, как вы знаете один из самых жестких финмонов) Как минимум вам засчитают в объеме выплаченных % за последние несколько лет. Да, в зависимости от общей политики банка сумма будет варьироваться. Если вам интересны факты могу написать в личку, но вы в данном случае ошибаетесь, многое зависит от размера и желания руководителя подразделения банка.
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starsn
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:05

  VASH написав:
  greenozon написав:
  starsn написав:если захочет, то депозитного договора с Ощада с кассовым ордером на выдачу средств после его окончания будет достаточно


ніякий депозитний договір не є підставою щодо походження грошей.


Дещо дивує, особисто зібрав депозитні договори за останні 20 років. Інколи, в окремих банках, задавали питання - ставив заповнений договорами портфель, так усі питання знімалися.


Очень мудрое и правильное решение, но реально имеющие ценность только договора после 2016г.
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:28

[/quote]Дещо дивує, особисто зібрав депозитні договори за останні 20 років. Інколи, в окремих банках, задавали питання - ставив заповнений договорами портфель, так усі питання знімалися.
[/quote]Очень мудрое и правильное решение, но реально имеющие ценность только договора после 2016г.[/quote]
А чому ви вважаєте що відсіч саме по цій даті, це, мабуть, дата зміні законодавства з цього питання?
VASH
 
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