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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 січ, 2019 00:24
greenozon написав: once_upon_a_time написав:
1. Снять доллар в Ощаде (ибо дорого по безналу выводить)
2. Внести кэш на Прокредит
3. Продать доллар на межбанке
4. Отправить гривню на Приват
а ви не хочете дочекатись 7 лютого?
ходять стійкі чутки, що можна буде напряму за валюту купувати валютні ОВДП (фізикам)
імхо продаж-купівля грн це вагомі втрати.
Да, я тоже задавался этим вопросом.
Универ ответил, что через них по-прежнему покупать можно будет только за гривну, а банки, как я понял, не ранее чем через месяц в реальности это воплотят. Ждать же месяц - это обойдется дороже, чем потери на курсе и комиссиях.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 01:38
once_upon_a_time написав: greenozon написав: once_upon_a_time написав:
1. Снять доллар в Ощаде (ибо дорого по безналу выводить)
2. Внести кэш на Прокредит
3. Продать доллар на межбанке
4. Отправить гривню на Приват
а ви не хочете дочекатись 7 лютого?
ходять стійкі чутки, що можна буде напряму за валюту купувати валютні ОВДП (фізикам)
імхо продаж-купівля грн це вагомі втрати.
Да, я тоже задавался этим вопросом.
Универ ответил, что через них по-прежнему покупать можно будет только за гривну, а банки, как я понял, не ранее чем через месяц в реальности это воплотят. Ждать же месяц - это обойдется дороже, чем потери на курсе и комиссиях.
Вы валютные покупать собираетесь ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:45
zzzzzz написав:
Вы валютные покупать собираетесь ?
Да, по результатам борьбы жадности со страхом победил страх.
У меня и так уже значительный кусок активов в нацвалюте оказался из-за регулярных закупок гривневых ОВГЗ.
В преддверии смутного времени лучше текущей котлетой в доллар, пожалуй, пойду.
Гулять, так не на все.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:03
greenozon написав: starsn написав:
если захочет, то депозитного договора с Ощада с кассовым ордером на выдачу средств после его окончания будет достаточно
ніякий депозитний договір не є підставою щодо походження грошей.
Меня очень радует что вы очень уверенный в себе человек), но позвольте с вами не согласиться, как человек обладающим опытом, знанием реального состояния дел в данном вопросе, а главное практикой) В определенных случаях и объемах их все же будет достаточно, даже для покупки ОВГЗ банками(а там, как вы знаете один из самых жестких финмонов) Как минимум вам засчитают в объеме выплаченных % за последние несколько лет. Да, в зависимости от общей политики банка сумма будет варьироваться. Если вам интересны факты могу написать в личку, но вы в данном случае ошибаетесь, многое зависит от размера и желания руководителя подразделения банка.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:05
VASH написав:
greenozon написав: starsn написав:
если захочет, то депозитного договора с Ощада с кассовым ордером на выдачу средств после его окончания будет достаточно
ніякий депозитний договір не є підставою щодо походження грошей.
Дещо дивує, особисто зібрав депозитні договори за останні 20 років. Інколи, в окремих банках, задавали питання - ставив заповнений договорами портфель, так усі питання знімалися.
Очень мудрое и правильное решение, но реально имеющие ценность только договора после 2016г.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:28
[/quote]Дещо дивує, особисто зібрав депозитні договори за останні 20 років. Інколи, в окремих банках, задавали питання - ставив заповнений договорами портфель, так усі питання знімалися.
[/quote]Очень мудрое и правильное решение, но реально имеющие ценность только договора после 2016г.[/quote]
А чому ви вважаєте що відсіч саме по цій даті, це, мабуть, дата зміні законодавства з цього питання?
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VASH
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Додано: Чет 31 січ, 2019 16:27
starsn написав:
, многое зависит от размера и желания руководителя подразделения банка.
да, согласен если у руководителя есть желание - берут, например когда хотят выполнить план по депозитам,
но в большинстве случаев желания нет, а если вы покупаете ЦБ то руководителю от этого никакой пользы
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:51
J написав: starsn написав:
, многое зависит от размера и желания руководителя подразделения банка.
да, согласен если у руководителя есть желание - берут, например когда хотят выполнить план по депозитам,
но в большинстве случаев желания нет, а если вы покупаете ЦБ то руководителю от этого никакой пользы
А здесь вы абсолютно правы, и четко уловили суть, а в некоторых банках даже от депозитов пользы не будет). В том то и все искусство, сначала нужно еще найти "правильного" (амбициозного инициативного и настоящего профессионала в своей области) человека с определенными полномочиями(а их поверьте не так много)а потом еще и заинтересовать). В этом случае берут, даже когда не нужно выполнять план).
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:01
VASH написав:
Дещо дивує, особисто зібрав депозитні договори за останні 20 років. Інколи, в окремих банках, задавали питання - ставив заповнений договорами портфель, так усі питання знімалися.
[/quote]Очень мудрое и правильное решение, но реально имеющие ценность только договора после 2016г.[/quote]
А чому ви вважаєте що відсіч саме по цій даті, це, мабуть, дата зміні законодавства з цього питання?[/quote]
Якщо у вас немає засвідчених податкових декларацій, де буде наведено дані про дохід у вигляді відсотків по депозитам за минулі роки, у більшості випадків беруться до уваги лише дані за останні 3 роки, а інше буде лише як додаткова інформація. До того ж у банках, після введення податку на депозити декілька змінилася звітність, і нараховані відсотки по депозитах тепер легше відстежити по кожному клієнту.
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