Додано: Чет 31 січ, 2019 15:03

greenozon написав: starsn написав: если захочет, то депозитного договора с Ощада с кассовым ордером на выдачу средств после его окончания будет достаточно если захочет, то депозитного договора с Ощада с кассовым ордером на выдачу средств после его окончания будет достаточно



ніякий депозитний договір не є підставою щодо походження грошей. ніякий депозитний договір не є підставою щодо походження грошей.

Меня очень радует что вы очень уверенный в себе человек), но позвольте с вами не согласиться, как человек обладающим опытом, знанием реального состояния дел в данном вопросе, а главное практикой) В определенных случаях и объемах их все же будет достаточно, даже для покупки ОВГЗ банками(а там, как вы знаете один из самых жестких финмонов) Как минимум вам засчитают в объеме выплаченных % за последние несколько лет. Да, в зависимости от общей политики банка сумма будет варьироваться. Если вам интересны факты могу написать в личку, но вы в данном случае ошибаетесь, многое зависит от размера и желания руководителя подразделения банка.