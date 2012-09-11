шо єто такоє
П24?
якщо що - СЕП по реквізитах (грн, укр банк) - 3 грн.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56
Re: Рынок ОВГЗ
+50грн !
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:03
Платеж по Украине 3 грн, пополнение карты универсальная бесплатно.
Больше пары сотен тысяч не переводил. Вопросов не задавали.
Додано: Суб 02 лют, 2019 10:21
В Привате рассказали, сколько продали ОВГЗ украинцам
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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