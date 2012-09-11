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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56

Re: Рынок ОВГЗ

  once_upon_a_time написав:ебанк


шо єто такоє :)
П24?

якщо що - СЕП по реквізитах (грн, укр банк) - 3 грн.
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:03

Платеж по Украине 3 грн, пополнение карты универсальная бесплатно.
Больше пары сотен тысяч не переводил. Вопросов не задавали.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:21

В Привате рассказали, сколько продали ОВГЗ украинцам

https://minfin.com.ua/2019/02/01/36577565/
+50грн !
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greenozon
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