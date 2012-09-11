Додано: Суб 02 лют, 2019 11:06

Здравствуйте



Проясните пожалуйста для меня несколько моментов по процессу покупки и учету ОВГЗ:



1. Если я открою счет в ценных бумагах через одного из упомянутых в этом форуме брокеров, где в итоге будут храниться эти бумаги?

Будет ли только брокер знать, что эти бумаги мне принадлежат или какой-то центральный гос. орган также будет владеть информацией об этом?



2. В случае банкротства или закрытия брокера, который купил мне бумаги и у которого открыт счет в ценных бумагах, какая процедура возврата моих ОВГЗ?

переведут ли мои бумаги какому-то другому брокеру или я их безвозвратно потерял?

Есть ли где-то описанная процедура, что в этом случае делать инвестору?



3. Как подтвердить факт наличия купленных бумаг ОВГЗ перед третими лицами?

Может ли брокер или какой-то контролирующий гос. орган выдать мне выписку или что-то еще?



Спасибо за ответы.