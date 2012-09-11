шо єто такоє
П24?
якщо що - СЕП по реквізитах (грн, укр банк) - 3 грн.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56
Re: Рынок ОВГЗ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:03
Платеж по Украине 3 грн, пополнение карты универсальная бесплатно.
Больше пары сотен тысяч не переводил. Вопросов не задавали.
Додано: Суб 02 лют, 2019 10:21
В Привате рассказали, сколько продали ОВГЗ украинцам
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:06
Здравствуйте
Проясните пожалуйста для меня несколько моментов по процессу покупки и учету ОВГЗ:
1. Если я открою счет в ценных бумагах через одного из упомянутых в этом форуме брокеров, где в итоге будут храниться эти бумаги?
Будет ли только брокер знать, что эти бумаги мне принадлежат или какой-то центральный гос. орган также будет владеть информацией об этом?
2. В случае банкротства или закрытия брокера, который купил мне бумаги и у которого открыт счет в ценных бумагах, какая процедура возврата моих ОВГЗ?
переведут ли мои бумаги какому-то другому брокеру или я их безвозвратно потерял?
Есть ли где-то описанная процедура, что в этом случае делать инвестору?
3. Как подтвердить факт наличия купленных бумаг ОВГЗ перед третими лицами?
Может ли брокер или какой-то контролирующий гос. орган выдать мне выписку или что-то еще?
Спасибо за ответы.
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