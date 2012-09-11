Додано: Пон 04 лют, 2019 18:29

avis

Сам недавно столкнулся с нюансами по вложению в ОВГЗ.

Мои выводы:

1) Для начала работы с ОВГЗ нужно понимать отличия брокера от депозитарного учреждения (хранителя), их законодательной базы в Украине. Зачастую обе функции аккумулирует в себе юр.лицо (получив соответствующие лицензии Нац. комиссии по ценным бумагам)_ но предел ответственности абсолютно разный. Спросите у брокера, как они ведут учет ЦБ. Есть разные способы. Бывает так что собственника ОВГЗ видит только хранитель (брокер).

2) Брокер (торговец ценными бумагами) является лишь посредником при осуществлении сделки по покупке (продаже), так же может продать вам свои ОВГЗ напрямую (предварительно купив их в рынке). Может в договоре взять на себя обязанность обратного выкупа, некоторые доп. выгодные условия по конкретным ЦБ.

3) Хранитель же выполняет функции ответственного хранения ваших ценных бумаг (ОВГЗ) на вашем именном счету в ценных бумагах. Отдельный договор. Обращайте внимание на тарифы. После зачисления бумаг (ОВГЗ) на ваш счет_ вы получаете выписку об остатках. Никаких субсчетов_ уточните это. Выписка_ единственный законный документ, который подтверждает ваше право собственности на бумаги на текущую дату_ согласно ЗУ О ценных бумагах.

4) Банкротство брокера никоим образом не влияет на ваше право собственности. Если что-то случается с вашим брокером, это же юр. лицо, но уже как хранитель, передает весь свой учёт по ценным бумагам (с инфой о конкретных владельцах) своему преемнику или напрямую в депозитарий НБУ.

Если у вас будет на руках выписка со счета в ЦБ с указанным количеством ЦБ, можно обратится в депозитарий НБУ для подтверждения права собственности и перевода ОВГЗ на ваш счет у другого хранителя. Есть какие-то нормативные акты Нац.комиссии по этому поводу.

Т.е. рисков утери при должном подходе_ 0.

При любых раскладах ваши ЦБ (ОВГЗ) будут вашими пока вы их не продадите или не дождетесь погашения. Ваша выписка со счета в ЦБ и договор покупки_ залог успеха).

Депозитарий НБУ и Минфин периодически делают срезы собственников ЦБ_ т.е. узнают конкретных владельцев (вас).

5) В итоге, с учётом отсутствия налога на доходы для физических. лиц (вместо 18%_ 0%), отсутствия скрытых комиссий (зачастую это НЕбанки), полных гарантий государства по выплате за ОВГЗ, гарантий на сохранность актива (по депозитарной системе учёта ЦБ), отсутствующего минимального порога входа_ ОВГЗ как инвест. актив жёстко конкурирует с депозитным вкладом.

:)