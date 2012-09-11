3. Короткострокові державні облігації випускаються у вигляді записів на відповідних електронних рахунках в депозитарії Національного банку. Кожний випуск короткострокових державних облігацій оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у депозитарії Національного банку.
6. Короткострокова державна облігація у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача, яка проводиться у порядку, визначеному Національним банком. 7. Право володіння короткостроковими державними облігаціями засвідчується: клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного банку; депонентів клієнтів депозитарію Національного банку - виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію Національного банку.
а де знайти цей порядок реєстрації набувачів ОВГЗ визначений Національним банком?
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J Все моменты по переходу прав собственности на ЦБ описаны в ЗУ О депозитарной системе. ОВГЗ ничем не отличаются от обычной акции (по порядку регистрации права собственности на ЦБ). "депозитарної установа", т.е. хранитель и есть клиент депозитария НБУ.
Вообще, нужно походить по брокерам. Они много чего разъясняют и консультируют. Оказывается, в законах все довольно четко прописано_ не знаем мы их просто. Я прошвырнулся немного, могу парочку порекомендовать, если интересно.
J Точнее так: депозитарий НБУ ведёт учёт вообще всех серий ОВГЗ на весь объем выпуска (там Минфин депонирует глобальные сертификаты). НБУ видит сколько каких серий ОВГЗ учитывается за каждым хранителем. Хранители ведут подробный учёт (по каждому физику/юрику), но отчитываются в национальный депозитарий после любого изменения на каждом счёте клиента. Вот почему дальнейшая судьба хранителя/брокера не особо и важна_ о всех ваших остатках знает Нац. депозитарий, плюс НБУ может сделать срез реестра (для выплаты купона и т.д.).
bond_2019 Я очень хорошо походил по брокерам и банкам изучая вопрос. Скажу так: 1) В банки не ходи: a. Они хотят комиссии по принципу «Почему так дорого? Аааа, просто деньги очень нужны!», которые съедают очень большую часть дохода; b. Старт у них с очень большой суммы по тому же принципу, что и в первом пункте; c. С ними сложно, они пытаются «впарить» то, что самим не очень нужно, а не то, что нужно клиенту. 2) Покупать рекомендую у брокеров, но тебе нужно определится с: a. Твой бюджет не ограничен (я думаю, что ты понимаешь, что мы говорим о действительно больших деньгах), ты будешь гонятся за каждой сотой процента и копейкой в комиссионных брокеров, т.е. ты хочешь и будешь жить этим процессом или поручишь этот процесс асистенту; b. Твой бюджет лимитирован, ты не хочешь заморачиваться с высчитыванием доходов и расходов до последней копейки и десятой процентного пункта, т.е. ты хочешь просто получать доход больший чем платят банки и со 100% гарантией получить свои деньги назад, опять же в противовес банкам. Продолжение следует ...
мой текущий итог)) был у нескольких брокеров, заходил даже в Ощад. Ощад отпал_ там не особо подхватили мой запрос по покупке ОВГЗ, еще более вяло взяли номер и в пропасть. Мож это из-за филиала, хз. Фридом Финанс_ оч. активно обсудили тему ОВГЗ в общем, могут затарить на любую сумму, нет комиссий вообще (?), ежемесячный процент (?) и даже обещают обратный выкуп. Универ_ консультируют, предлагают, есть вопросы по комиссии, хранение и т.п., но подстегивают к большой сумме. Завтра думаю прикупить в демо-режиме пару облигаци. Вдруг кому будет интересно Каких еще брокеров можно посетить?