Додано: Вів 05 лют, 2019 16:15

Я очень хорошо походил по брокерам и банкам изучая вопрос. Скажу так:1) В банки не ходи:a. Они хотят комиссии по принципу «Почему так дорого? Аааа, просто деньги очень нужны!», которые съедают очень большую часть дохода;b. Старт у них с очень большой суммы по тому же принципу, что и в первом пункте;c. С ними сложно, они пытаются «впарить» то, что самим не очень нужно, а не то, что нужно клиенту.2) Покупать рекомендую у брокеров, но тебе нужно определится с:a. Твой бюджет не ограничен (я думаю, что ты понимаешь, что мы говорим о действительно больших деньгах), ты будешь гонятся за каждой сотой процента и копейкой в комиссионных брокеров, т.е. ты хочешь и будешь жить этим процессом или поручишь этот процесс асистенту;b. Твой бюджет лимитирован, ты не хочешь заморачиваться с высчитыванием доходов и расходов до последней копейки и десятой процентного пункта, т.е. ты хочешь просто получать доход больший чем платят банки и со 100% гарантией получить свои деньги назад, опять же в противовес банкам.Продолжение следует ...