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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 лют, 2019 01:13
bond_2019 написав:
мой текущий итог))
был у нескольких брокеров, заходил даже в Ощад.
Ощад отпал_ там не особо подхватили мой запрос по покупке ОВГЗ, еще более вяло взяли номер и в пропасть. Мож это из-за филиала, хз.
Фридом Финанс_ оч. активно обсудили тему ОВГЗ в общем, могут затарить на любую сумму, нет комиссий вообще (?), ежемесячный процент (?) и даже обещают обратный выкуп.
Универ_ консультируют, предлагают, есть вопросы по комиссии, хранение и т.п., но подстегивают к большой сумме.
Завтра думаю прикупить в демо-режиме пару облигаци.
Вдруг кому будет интересно
Каких еще брокеров можно посетить?
Руководитель моего отделения Ощада связывалась с вип-отделением, которое облигациями торгует, ей там ответили, что физлицам они больше ОВГЗ не продают.
Меня Универ не подстегивал, просто сказали тарифы, а дальше мол, думай сам - хоть 1 штуку на вторичке купят. Комиссии у них, как по мне, предельно прозрачные, единственный брокер, у которого тарифы я нашел в открытом доступе. Они "сам себе депозитарий", заявляют хранение ЦБ бесплатно (но по 10 грн/мес есть строка расходов почему-то).
Фридом Финанс - ну как-то очень сказочно. Я понимаю, когда брокер дискаунтер, но не когда благотворитель
Из других брокеров еще хвалили Драгонов и ICU, остальные практически не упоминались. Любомир еще ОТП упоминал, но мне там сказали в отделении одном, что с физлицами тоже завязали. Не перепроверял инфу.
Кстати, еще один плюс Универу в моих глазах - это то, что для них физлица, по моему разумению, это важный рынок. Для остальных же брокеров (из крупных) физлица, особенно с мелкими суммами (менее 100-200 тыс за сделку) - это скорее напряг, чем заработок. Отношение соответственное, по остаточному принципу. Поправьте, если ошибаюсь.
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once_upon_a_time
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Додано: Сер 06 лют, 2019 01:33
Кстати, на этот раз все участники цепочки (Прокредит, Приват, Универ) попросили документы, подтверждающие легальность источника происхождения денежных средств. И все попросили впервые. До этого все проводили аналогичные операции с меньшими суммами без вопросов.
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once_upon_a_time
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Додано: Сер 06 лют, 2019 02:03
Приват оказался даже в чем-то удобнее Прокредита - не нужно в отделение ходить ради отправки больших сумм и абонплату платить. Только вот, как упоминал J, они, собаки, день в день крупные суммы не отправляют - нужно сутки ждать с момента отправки до момента получения, хоть на вход, хоть на выход. И обнала там бесплатного нет. Ну и с финансовой точки зрения Приват не настолько устойчивый, как Прокредит, насколько я понимаю (но могу тут ошибаться).
Зато действительно оказалось, что можно через ебанк/П24 отправлять по 999999 за платеж при стоимости платежа 3 грн (может, можно больше, не догадался проверить). Количество платежей, как мне сказали, не ограничено (не проверял, но 4 платежа П24 скушал не пискнув).
По мылу отправил им декларации + договор с брокером и в течение часа подтвердили, что все гут. Прокредит же, мазафака, с обеда четверга до вечера вторника думал над аналогичным вопросом.
Хочу, кстати, для интереса на выходных написать телегу в НБУ, спросить, чо за фигня - один банк считает Универ террористом/отмывателем, другой нет.
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once_upon_a_time
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