Додано: Сер 06 лют, 2019 01:13

bond_2019 написав: мой текущий итог))

был у нескольких брокеров, заходил даже в Ощад.

Ощад отпал_ там не особо подхватили мой запрос по покупке ОВГЗ, еще более вяло взяли номер и в пропасть. Мож это из-за филиала, хз.

Фридом Финанс_ оч. активно обсудили тему ОВГЗ в общем, могут затарить на любую сумму, нет комиссий вообще (?), ежемесячный процент (?) и даже обещают обратный выкуп.

Универ_ консультируют, предлагают, есть вопросы по комиссии, хранение и т.п., но подстегивают к большой сумме.

Завтра думаю прикупить в демо-режиме пару облигаци.

Вдруг кому будет интересно

Каких еще брокеров можно посетить? мой текущий итог))был у нескольких брокеров, заходил даже в Ощад.Ощад отпал_ там не особо подхватили мой запрос по покупке ОВГЗ, еще более вяло взяли номер и в пропасть. Мож это из-за филиала, хз.Фридом Финанс_ оч. активно обсудили тему ОВГЗ в общем, могут затарить на любую сумму, нет комиссий вообще (?), ежемесячный процент (?) и даже обещают обратный выкуп.Универ_ консультируют, предлагают, есть вопросы по комиссии, хранение и т.п., но подстегивают к большой сумме.Завтра думаю прикупить в демо-режиме пару облигаци.Вдруг кому будет интересноКаких еще брокеров можно посетить?

Руководитель моего отделения Ощада связывалась с вип-отделением, которое облигациями торгует, ей там ответили, что физлицам они больше ОВГЗ не продают.Меня Универ не подстегивал, просто сказали тарифы, а дальше мол, думай сам - хоть 1 штуку на вторичке купят. Комиссии у них, как по мне, предельно прозрачные, единственный брокер, у которого тарифы я нашел в открытом доступе. Они "сам себе депозитарий", заявляют хранение ЦБ бесплатно (но по 10 грн/мес есть строка расходов почему-то).Фридом Финанс - ну как-то очень сказочно. Я понимаю, когда брокер дискаунтер, но не когда благотворительИз других брокеров еще хвалили Драгонов и ICU, остальные практически не упоминались. Любомир еще ОТП упоминал, но мне там сказали в отделении одном, что с физлицами тоже завязали. Не перепроверял инфу.Кстати, еще один плюс Универу в моих глазах - это то, что для них физлица, по моему разумению, это важный рынок. Для остальных же брокеров (из крупных) физлица, особенно с мелкими суммами (менее 100-200 тыс за сделку) - это скорее напряг, чем заработок. Отношение соответственное, по остаточному принципу. Поправьте, если ошибаюсь.